《日入而息》港樓價指連跌５個月，港航停飛３線，港股瀉５４７點

《今天重點》﹡差估署１０月樓價指數跌１﹒３４％，連跌５個月；差估署１０月住宅租金

指數跌１﹒６７％，連跌兩個月；萊坊指上月樓價跌幅符預期，料年內再跌

最多２﹒５％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，樓價止跌惟回升乏力；中原料全年樓價指數

可錄約１﹒５％至２％增長

﹡香港航空明年２月停辦天津、溫哥華及胡志明市航班；空運牌照局傍晚約見

港航了解財政問題

﹡政府表示本財年首七個月錄赤字１１９４億元

﹡金管局表示上月新批按揭額減近４％，新取用大減２４％；１０月底外匯基

金總資產按月減少４１０億元；本港１０月港元存款增加０﹒４％，人民幣

存款升２﹒１％



《即日市況》﹡亞洲股市普遍低收，港股瀉５４７點報２６３４６失多條主要平均線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒６％兩市成交續淡，累計全月跌２％



《美元匯價》﹡歐元兌美元初步支持位於１﹒０９８０；歐元最新報１﹒１００２╱０４，

日圓最新報１０９﹒５４╱５７



《公司業績》﹡翠華（０１３１４）半年盈轉虧４４５０萬元，不派息

﹡世紀集團（０２１１３）半年虧轉盈近２５萬元，不派息

﹡管道工程（０１８６５）中期溢利大增５倍，不派中期息

﹡中國投融資（０１２２６）中期盈轉虧蝕５２９０﹒９萬元，不派息

﹡香港通訊國際（００２４８）中期轉盈為虧蝕４４０萬元，不派息

﹡耀高控股（０１７９６）中期溢利跌逾７０％，不派息

﹡興利集團（００１１４）中期虧損收窄至６１０﹒７萬元，中期息２仙

﹡裕田中國（００３１３）中期虧損收窄至６１４９萬元，不派息

﹡本間高爾夫（０６８５８）中期虧轉盈蝕５１２５萬日圓，派中期息

１﹒６４日圓

﹡歐化（０１７１１）中期虧損擴大至１０３２﹒４萬元，不派息

﹡中民控股（００６８１）中期純利按年上升２﹒０３％，不派中期息

﹡新華通訊頻媒（００３０９）中期扭虧賺２５７﹒４萬元，不派中期息



《公司資訊》﹡中國銀行（０３９８８）中銀國際證券首次公開發行Ａ股股票申請獲批

﹡中移動表示為「攜號轉網」累投入１０億，至今淨攜入用戶逾６０００戶

﹡中銀國際證券獲批於Ａ股上市

﹡必瘦站（０１８３０）不派息是為覓收購機會，將考慮回購或增持；必瘦站

料下半財年開設三至四間分店

﹡金涌（０１３２８）擬與銀行卡服務、濾水銷售及租金服務商業務連繫

﹡衍生集團（０６８９３）批出園林綠化工程合約涉１３５０萬元

﹡港鐵（０００６６）財團獲悉尼地鐵合約，價值１９６億元

﹡電訊盈科（００００８）旗下Ｖｉｕ與Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ達成標誌性內容

合作協議

﹡趙國雄稱長實（０１１１３）條件充裕，較傾向獨資投地以加快興建流程

﹡遠東發展（０００３５）研究將較舊物業改變用途，對啟德土地發展前景樂

觀；遠東發展冀明年中分拆的ＲＥＩＴｓ能於新加坡上市

﹡親親食品（０１５８３）售湖北仙桃市廠地，涉９１６８萬元

﹡心動（０２４００）明年將推１１款網遊，與基投合作持開放態度

﹡現代牙科（０３６００）首九個月收益按年增加１﹒９％

﹡劉曉鉦辭任易鑫集團（０２８５８）首席財務官

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司簽訂墨西哥油氣儲備輸送項目工程承

包合同

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）引入三款影像角子機進駐一澳門娛

樂場

﹡金達控股（００５２８）附屬公司以５０００萬元人民幣收購位於浙江物業

﹡永保林業（００７２３）改名為信保環球控股

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰增持４４﹒８萬股股份



《國企紅籌》﹡國泰君安國際（０１７８８）正式開啟輪證業務，首批推騰訊阿里窩輪

﹡遠東宏信（０３３６０）收購二項基礎資產，涉資１﹒２４億元人民幣

﹡華電國際（０１０７１）向附屬公司增資共１﹒９６億元人民幣



《神州民企》﹡波司登（０３９９８）有信心未來可佔國內羽絨服市場份額２０％－３０％

﹡復星醫藥（０２１９６）在研白血病治療新藥ＦＮ－１５０１獲美國孤兒藥

認定

﹡騰訊（００７００）斥逾８５億元人民幣成功競拍深圳大鏟灣地塊



《中國要聞》﹡１１月中國三四線城市新房找房熱度回升，汕頭居首

﹡中長期ＬＰＲ本月下調，惟全國房貸利率仍環比升

﹡佛山表示擬適時調整樓市調控政策，防樓市斷崖下挫

﹡深圳調整豪宅稅，據報熱點區域「無房可賣」

﹡商務部表示首三季中國跨境電商零售進口同比增逾三成

﹡貴陽與騰訊深化合作共推數智貴陽「未來城市」建設

﹡發改委表示首十月全社會累計完成貨運量同比增５﹒５％

﹡陳鳴波稱上海要為科創板源源不斷輸送優質上市資源

﹡消費稅立法提速：徵求意見稿最快年內公布

﹡人行連續８天停逆回購，本周累計淨回籠３０００億；人行官員表示貨幣政

策有空間，但不能被隨意揮霍；人行三季度北京銀行家調查：宏觀經濟熱度

指數回落；人行發布修訂後的《應收賬款質押登記辦法》

﹡市場監督總局表示經營者之間不得達成限制競爭協議

﹡國務院表示適時進一步降低進口關稅和制度性成本

﹡上交所副總經理表示將繼續拓寬ＥＴＦ產品線

﹡上海電信攜中興通訊啟動全球首個磁懸浮５Ｇ網絡測試

﹡滬推科創企業上市貸，１２家銀行現場授信４４﹒７億

﹡新加坡華僑銀行表示中國非關稅反擊或無礙中美貿談

﹡據報中國海關放鬆關稅保證金政策，解決港口堵塞問題

﹡生態環境部工作組赴生豬調出大縣，規範禁養區劃定

﹡滴滴出行、美團打車被列入上海運輸行業首批失信名單

﹡紐時表示華為擬對美國ＦＣＣ最新限制發起訴訟

﹡李軍表示上海有２０家輔導備案企業明確表示申報科創板

﹡外匯局表示６月末中國對外證券投資資產５６０２億美元；１０月國際收支

口徑服貿逆差１７９億美元

﹡習近平主持召開中共中央政治局會議

﹡空運牌照局傍晚約見港航了解財政問題



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１１４８９﹒５７點

﹡郭台銘幕僚為親民黨出選立委，稱不能接受韓國瑜行為

﹡韓國瑜倡公開辯論外界感困惑，蔡英文嘲搞不清楚狀況



《其他消息》﹡旅發局表示１０訪港旅客按年跌４３﹒７％，連跌四個月

﹡差估署１０月住宅租金指數跌１﹒６７％，連跌兩個月；差估署１０月樓價

指數跌１﹒３４％，連跌５個月

﹡經民聯倡減差餉至４％，電費補貼擴至工商企業

﹡謝偉銓再獲委任為物業管理業監管局主席，許智文任副主席

﹡保監局表示第三季內地客新造保單保費按季跌２８﹒８％

﹡金管局表示上月新批按揭額減近４％，新取用大減２４％；１０月底外匯基

金總資產按月減少４１０億元

﹡政府表示本財年首七個月錄赤字１１９４億元

﹡本港１０月港元存款增加０﹒４％，人民幣存款升２﹒１％

﹡關愛基金延續為租住私樓綜援住戶提供津貼，為期六個月

﹡利嘉閣料樓價指數１２月或反彈，全年料升約４％

﹡深股通額度全日用逾１８億元，陸股通連續１２日淨流入；滬股通額度全日

用２﹒２億元，陸股通淨流入６﹒７億

﹡萊坊表示上月樓價跌幅符預期，料年內再跌最多２﹒５％

﹡香港航空明年２月停辦天津、溫哥華及胡志明市航班

﹡康宏ＭＰＦ綜合指數１１月升１﹒４４％，中港股票市場表現稍遜

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，樓價止跌惟回升乏力；中原料全年樓價指數

可錄約１﹒５％至２％增長；中原十大屋苑１１月成交量跌四成，料１２月

可能回升

﹡美聯表示新盤趨旺，本周末預約睇樓量按周升１﹒２％

﹡來往紅磡╱九龍城至灣仔免費渡輪服務今晚結束

﹡八達通１２月起儲值額及交易額上限增至３０００元



《修例風暴》﹡官媒海外播放嫖娼認罪片段，鄭文傑向英國當局投訴

﹡林鄭月娥稱有信心香港可重振旗鼓，尋求通過對話解決問題

﹡理大附近路段中午前陸續解封，校園修復需一段時間

﹡警方表示在理大檢走危險品及武器逾６５００件；６月至今共拘捕５８９０

人，介乎１１－８３歲



《人權法案》﹡日媒表示美方簽署涉港法案或影響習近平訪日計劃

﹡官媒表示美國絕非香港恩主，針對法案中國不缺反制工具

﹡總商會表示香港成為貿易戰籌碼

﹡鍾國斌稱香港特殊地位或受影響，但美方短期未必使用

﹡外交部回應禁起草涉港法案美國人入境：中央有權決定

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