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即市新聞

02/12/2019 07:46

《日出而作》油價急挫，中國製造業ＰＭＩ勝預期，九龍遊行釀衝突

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８０５１．４１　跌　　１１２．５９點╱０．４０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１４０．９８　跌　　　１２．６５點╱０．４０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６６５．４７　跌　　　３９．７０點╱０．４６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３４６．５３　跌　　　６９．９０點╱０．９４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２３６．３８　跌　　　　９．２０點╱０．０７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９０５．１７　跌　　　　７．５４點╱０．１３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：０５ａｍ美元兌日圓１０９．６１，歐元兌美元１．１０２０

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