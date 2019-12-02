《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０５１．４１ 跌 １１２．５９點╱０．４０％
標普５００ ３１４０．９８ 跌 １２．６５點╱０．４０％
納斯達克 ８６６５．４７ 跌 ３９．７０點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７３４６．５３ 跌 ６９．９０點╱０．９４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３６．３８ 跌 ９．２０點╱０．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０５．１７ 跌 ７．５４點╱０．１３％
﹡香港時間８：０５ａｍ美元兌日圓１０９．６１，歐元兌美元１．１０２０
02/12/2019 07:46
《日出而作》油價急挫，中國製造業ＰＭＩ勝預期，九龍遊行釀衝突
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８０５１．４１ 跌 １１２．５９點╱０．４０％
標普５００ ３１４０．９８ 跌 １２．６５點╱０．４０％
納斯達克 ８６６５．４７ 跌 ３９．７０點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７３４６．５３ 跌 ６９．９０點╱０．９４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３６．３８ 跌 ９．２０點╱０．０７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０５．１７ 跌 ７．５４點╱０．１３％
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