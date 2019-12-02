《華爾街內望》中美關係緊張美股挫，道指跌１１２點，美債息持平

《經濟通通訊社２日專訊》中美兩國在香港問題上出現分歧，燃點投資者對兩國貿易談判的

擔憂。再者，有調查顯示，黑色星期五店內客流量按年減少，拖累零售類股下滑。美國股市上周

五（３０日）在只有半日市下低收。

道指跌１１２點或０﹒４％，報２８０５１﹒４１點。標指跌１２點或０﹒４％，報

３１４０點。納指跌３９點或０﹒４６％，報８６６５點。

中國威脅要報復美方將《香港人權及民主法案》簽署成法，或禁止這項立法的起草人入境中

國、香港和澳門。

另外，據路透引述兩名消息人士指，美國可能會擴大有關當局的權限，阻止更多採用美國技

術的外國產品出售給華為，主要為了將華為列入貿易黑名單未能切斷對全球最大電信設備製造商

的供貨。

同時，有抽查報告顯示，今年美國黑色星期五店外排隊人次比上年少，表明網上購物可能讓

美國今年黑色星期五有所失色。

標普５００零售類股跌０﹒８％，當中科爾百貨跌２﹒７％，ＧＡＰ跌１﹒８％。沃爾瑪升

０﹒３％，Ｃｏｓｔｃｏ回落０﹒３％，電子產品零售商百思買亦走低。

上周五交易時間縮短，成交清淡，美國各證交所共計成交３５﹒５億股，而過去２０日的日

均成交量達６８﹒６億股。

美國債市上周四（２８日）因感恩節假期休市，上周五則於東部時間下午２點提前休市，當

中１０年期美債收益率報１﹒７６７％，與上周三盤尾基本持平。（ａｌ）

