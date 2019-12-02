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即市新聞

02/12/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》資金流入部署阿里認購證

　　《牛熊志選》恆指過去一周反覆回落，再次考驗短期上升軌約２６２００點附近支持，如能
守穩此上升軌上整固，可望維持「一浪高於一浪」的反彈態勢。恆指牛熊證資金流情況，截至上
周四（２８日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２９６７萬港元資金淨流出，顯示有好倉
資金套現，恆指熊證則累計約６９６５萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面
，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５０００點至２５２９９點之間，累計相當約
１２１４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７３００點至２７５９９點之間累計了相當約
２４１１張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１６﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
０﹒２個波幅點至１６﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波
幅下降０﹒６個波幅點至１４﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至
２０﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２２﹒１％；中油
（００８５７）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２３﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅
下降０﹒９個波幅點至２５﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至
１９﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２４﹒４％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至１８﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒７個波幅點至１７﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至
１７﹒１％。　
　　輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄
得約１億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認
購證為行使價約１７７元至２１０元附近的中期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍另外，平保相
關認購證及牛證期內錄得約１０２８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價９６元至１００元附
近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１５倍至１８倍；牛證方面，資金留意收回價７０元至
８５元之間的條款，收回距離約３％至２０％，槓桿約４倍至２０倍。
　　至於看空資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約３３６０萬
元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約８９元至９８元附近的中期
價外條款，實際槓桿約４倍至５倍；熊證方面，資金主要留意收回價１０９元至１１３元附近的
條款，收回距離約６％至１０％，槓桿約６倍至８倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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