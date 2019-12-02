《一周攻略－周進略》１２月假期氣氛濃，追漲殺跌且戰且退

《一周攻略》延續上周所說的，跟全球市場氣氛相比，港股差強人意，相對跑輸的因由眾多

！尤其以恆生指數計，來來回回，都是上落市，年初尚好，達到３０２００之上，可惜無以為繼

，之後隨著本地因素於年中愈見明顯，主力區間下移至２５０００支持及２８０００阻力。



＊港股大市指數並非事實之全部＊



誠然，大家在港股生活久了，便會領會，大市指數不是真相的全部，甚至未必是很重要的一

部分，只不過是大家的方便法門，容易溝通的工具，有個參考而已。

事實上，正是這種股市文化之下，才有所謂炒股不炒市之說，不逕而走。過去幾個月，甚至

嚴格來說是大半年，很多人在內需和新經濟等領域，一直把投資回報放大，即可見一斑。



＊板塊輪動，升得勁，修正亦狠＊



當然，隨著任何板塊愈趨流行，愈來愈多的人參與，則過熱隨時出現，估值回調便是正常，

即便是滿有可想像空間的新經濟股，亦不例外。其實，可能正由於有想像空間，大家反而容易一

下子一窩蜂似的，偏離合理值太遠，修正時的狠勁，亦非比尋常。

目前看來，有可能在踏入１２月之後，上述由頭領漲至此的股份，開始步入獲利回吐，起碼

是２０１９年全年計，不少機構投資者在此賺了不少，雙位數是起碼，則難免先沽為敬，利潤入

袋為實。



＊舊經濟有資產而缺乏特別概念＊



如此一來，在有限資金追逐下，可惜別無更多想像空間，只能回歸老樣子，新經濟與舊經濟

交替，後者有的是豐厚資產，但無特別概念，只著重容易有較合理的估值推算而已。

當然，面對過去半年，本地因素的扭曲，實體經濟不無影響，企業層面亦有挑戰，則看來很

吸引的資產，又得再打個深一點的折扣，才可吸引原來的支持者了。



＊小心賺變蝕，留現金有備無患＊



不過，儘管如此，打個折扣之後，仍有相當可以客觀依靠的數字，這就是資產淨值，以至於

現金流的估算，都有個大概的譜，不會偏離太遠，這一點跟新經濟，可是截然不同。

目前最佳應對，是且戰且退。原本賺錢笑逐顏開的，應該好天收起落雨柴，以備稍後一旦氣

氛惡化，也有相當桌上拿來的籌碼，可以先頂上一陣子。至於原本無賺無蝕的，要小心隨著變虧

本貨，看市況尚為有價有市，不妨先減持部分，調整組合的槓桿和風險度。對於本來就是套牢的

，當然正如之前一直說的，一定要估計別人有炒落後之時，盡快人同此心，心同此理的，趁粉飾

窗櫥之際，來個換馬，也換點籌碼，現金總可有備無患。



＊交易日中數百點波幅並不意外＊



誠如此前一再指出，不要太糾纏於相對滯後型的技術指標，例如移動平均線，始終上落市中

，不少假突破，都要仗著這些線位來完成。維持看法，上落市，有時日中幾百點波幅，全不意外

，至於大區間，如上述的亦未變。投資者留意１２月份假期氣氛開始濃厚，宜先行作出部署。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

