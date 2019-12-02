【油市博奕】伊拉克石油部長指油組及盟國將考慮進一步減產

《經濟通通訊社２日專訊》伊拉克表示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟國將考慮進一

步減

產，但早前油組暗示不願意再採取減產行動。

伊拉克石油部長嘉班周日表示，油組及盟國今次的減產規模可能約每日４０萬桶，或未達市

場預期每日減產１２０萬桶。而上月伊拉克已遵守減產承諾。他又指，減產規模是經仔細研究後

，由油組部長們所達成。

不過本周的油組會議上，油組及盟國擬繼續堅持現有減產規模，即便不需要進一步深化減產

，但供需數據顯示現有的減產協議至少需要延長至下年３月底。（ａｌ）

