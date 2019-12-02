《經濟通通訊社２日專訊》伊拉克表示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟國將考慮進一
步減
產，但早前油組暗示不願意再採取減產行動。
伊拉克石油部長嘉班周日表示，油組及盟國今次的減產規模可能約每日４０萬桶，或未達市
場預期每日減產１２０萬桶。而上月伊拉克已遵守減產承諾。他又指，減產規模是經仔細研究後
，由油組部長們所達成。
不過本周的油組會議上，油組及盟國擬繼續堅持現有減產規模，即便不需要進一步深化減產
，但供需數據顯示現有的減產協議至少需要延長至下年３月底。（ａｌ）
02/12/2019 08:55
【油市博奕】伊拉克石油部長指油組及盟國將考慮進一步減產
《經濟通通訊社２日專訊》伊拉克表示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟國將考慮進一
步減
產，但早前油組暗示不願意再採取減產行動。
伊拉克石油部長嘉班周日表示，油組及盟國今次的減產規模可能約每日４０萬桶，或未達市
場預期每日減產１２０萬桶。而上月伊拉克已遵守減產承諾。他又指，減產規模是經仔細研究後
，由油組部長們所達成。
不過本周的油組會議上，油組及盟國擬繼續堅持現有減產規模，即便不需要進一步深化減產
，但供需數據顯示現有的減產協議至少需要延長至下年３月底。（ａｌ）
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