【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２日專訊》中電（００００２）派發第三次中期息６３仙，以及旺旺

（００１５１）中期息０﹒６４美仙或５港仙，兩者於今日除淨。中電現軟０﹒１５％，報

７９﹒９５元；旺旺現漲０﹒２９％，報６﹒７１元。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －

商業管理股份



汽車內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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