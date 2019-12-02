《經濟通通訊社２日專訊》亞洲開發銀行宣佈，日本財務省前財務官、內閣官房參事淺川雅
嗣將為下任行長。
據共同社道報指，他將接任現任行長中尾武彥，並於明年１月１７日就任。在今次競選中得
到中國及韓國在內６８個成員國和地區一致支持。
不過他早前接受路透社訪問時指出，亞洲開發銀行未來需要討論是否逐步取消對中國的援助
。雖然中國經濟或會放緩，但中方有望實現軟着陸，或將幫助亞洲明年實現平穩增長。
（ａｌ）
02/12/2019 13:24
【地區經濟】日本財務省顧問任亞發行行長，未來或取消對中國援助
《經濟通通訊社２日專訊》亞洲開發銀行宣佈，日本財務省前財務官、內閣官房參事淺川雅
嗣將為下任行長。
據共同社道報指，他將接任現任行長中尾武彥，並於明年１月１７日就任。在今次競選中得
到中國及韓國在內６８個成員國和地區一致支持。
不過他早前接受路透社訪問時指出，亞洲開發銀行未來需要討論是否逐步取消對中國的援助
。雖然中國經濟或會放緩，但中方有望實現軟着陸，或將幫助亞洲明年實現平穩增長。
（ａｌ）
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