【地區經濟】日本財務省顧問任亞發行行長，未來或取消對中國援助

《經濟通通訊社２日專訊》亞洲開發銀行宣佈，日本財務省前財務官、內閣官房參事淺川雅

嗣將為下任行長。

據共同社道報指，他將接任現任行長中尾武彥，並於明年１月１７日就任。在今次競選中得

到中國及韓國在內６８個成員國和地區一致支持。

不過他早前接受路透社訪問時指出，亞洲開發銀行未來需要討論是否逐步取消對中國的援助

。雖然中國經濟或會放緩，但中方有望實現軟着陸，或將幫助亞洲明年實現平穩增長。

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