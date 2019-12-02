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即市新聞

02/12/2019 13:46

《地區經濟》日本政府或推逾９２０億美元刺激方案撐經濟

　　《經濟通通訊社２日專訊》據日本《經濟新聞》報道稱，日本政府正考慮制定逾９２０億美
元的大規模經濟刺激計劃，主要因為全球需求疲軟，加上中美貿易戰令日本經濟蒙上陰霾。
　　報道又稱，日本政府或將發行更多債券，支持逾４萬億日圓，即３６８﹒２億美元的公共工
程項目，同時填補企業遭貿易緊張打擊繼而造成的稅收缺口。
　　報道引述消息指，日本首相安倍晉三將與執政聯盟磋商，並將在下周初敲定刺激方案，日本
財務省官員未評論報道。（ａｌ）

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