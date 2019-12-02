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即市新聞

02/12/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》提防市場進一步下試，關注低吸優質股機會

　　《專家之言》港股繼續陷入中短期反覆震盪運行的格局，其中，阿里巴巴（０９９８８）連
漲三日後回吐，醫藥板塊下跌壓力亦見加劇，石藥（０１０９３）更瀉近一成，令沽壓蔓延至其
他板塊，從而拖累恆指上周五（２９日）急挫近５５０點，跌至過去三周波動範圍２６２００至
２７４００點區間的下限，投資者要提防市場波動性風險有再次加劇的機會。

＊恆指國指上周五挫逾２％，成交增至近９００億＊

　　恆指上周五低開低走，盤中曾一度下跌５８６點低見２６３０８點，最終收報２６３４６點
，跌５４７點或２﹒０３％。國指收報１０３０２點，跌２６０點或２﹒４６％。港股主板成交
金額增加至８９４億多元，而沽空金額有１４２﹒５億元，沽空比例１５﹒９３％。至於升跌股
數比例是５２２：１１６６，日內漲幅超過１０％的股票有３１隻，而日內跌幅超過１０％的股
票有３５隻。

＊資金過份集中在個別股份身上，對大市造成擠壓＊

　　在眾多不明朗因素困擾下，港股未有充分條件去打破中短期反覆震盪的格局，反映低位反彈
的幅度不會太大。加上，此前表現硬淨撐起大市的內銀股也集體受壓，對大市的承接力會構成不
少負面影響，投資者更需提防２６２００點關口的防守力。以恆指過去三周的震盪範圍２６２０
０至２７４００點來看，區間下限２６２００點會是重要的圖表支持位，不宜有失，否則下試壓
力將會進一步加劇，而２６８００點可視為目前的好淡分界線。
　　另一方面，資金明顯炒股不炒市，更過份集中在幾隻股份身上，包括阿里巴巴有７３億元、
騰訊（００７００）有４６億元、以及美團（０３６９０）有３０億元，就三隻股份已合共佔去
整體成交額有高達１７％，而其中兩隻更不是藍籌股。因此，雖然大市成交增加，但資金流動性
並不是處於一種很平衡的狀態，對大市的擠壓構成壓力。

＊吉利具行業復甦概念，阿里帶動成交利好港交所＊

　　然而，隨著大市急挫，投資者可趁機低吸個別優質股，包括三大互聯網龍頭阿里巴巴、騰訊
及美團；直接受惠於阿里回歸帶動成交量的港交所（００３８８）；具行業復甦概念的吉利
（００１７５）；受益於５Ｇ穩步推進的中興通訊（００７６３）、中芯（００９８１）及舜宇
（０２３８２）；派高息兼有增長潛力的深圳國際（００１５２）及深高速（００５４８）；回
調幅度不少但基本因素未有重大改變的李寧（０２３３１）及碧桂園服務（０６０９８）。

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