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即市新聞

02/12/2019 09:22

港股高開１２８點報２６４７５點，國指升５２點

　　《經濟通通訊社２日專訊》亞洲股市今早普遍高走，日經升２４０點，首爾指數升１０點，
港股方面今早高開逾百點，貿易戰「風眼股」略有追捧，申洲（０２３１３）高開２﹒２％，為
開市表現最佳藍籌；創科（００６６９）升１﹒７８％。另外，臨近節日下食品股見有追捧，旺
旺（００１５１）漲１﹒７９％，蒙牛（０２３１９）揚１﹒６７％。
　　恆指開報２６４７５點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交１７﹒５４億元。國指報
１０３５４點，升５２點或升０﹒５１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２６％，報５８﹒２５元；港交所（００３８８）
升０﹒３２％，報２４８元；騰訊（００７００）升０﹒９６％，報３３５元；中移動
（００９４１）升１﹒２７％，報５９﹒７５元；友邦（０１２９９）升０﹒８９％，報
７９﹒１元。

　　十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒５０元　　　升２﹒２３％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒８１元　　　升１﹒７９％
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒９０元　　　升１﹒７８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒４５元　　　升１﹒６７％
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒０８元　　　升１﹒６５％

　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒５０元　　　升１﹒５５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒１６元　　　升１﹒４９％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒９３元　　　升１﹒３３％
　　中國移動（００９４１）　　５９﹒７５元　　　升１﹒２７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒２５元　　　升１﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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