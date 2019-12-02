港股高開１２８點報２６４７５點，國指升５２點

《經濟通通訊社２日專訊》亞洲股市今早普遍高走，日經升２４０點，首爾指數升１０點，

港股方面今早高開逾百點，貿易戰「風眼股」略有追捧，申洲（０２３１３）高開２﹒２％，為

開市表現最佳藍籌；創科（００６６９）升１﹒７８％。另外，臨近節日下食品股見有追捧，旺

旺（００１５１）漲１﹒７９％，蒙牛（０２３１９）揚１﹒６７％。

恆指開報２６４７５點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交１７﹒５４億元。國指報

１０３５４點，升５２點或升０﹒５１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２６％，報５８﹒２５元；港交所（００３８８）

升０﹒３２％，報２４８元；騰訊（００７００）升０﹒９６％，報３３５元；中移動

（００９４１）升１﹒２７％，報５９﹒７５元；友邦（０１２９９）升０﹒８９％，報

７９﹒１元。



十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １０５﹒５０元 升２﹒２３％

中國旺旺（００１５１） ６﹒８１元 升１﹒７９％

創科實業（００６６９） ５９﹒９０元 升１﹒７８％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒４５元 升１﹒６７％

碧桂園 （０２００７） １１﹒０８元 升１﹒６５％



恆安國際（０１０４４） ５２﹒５０元 升１﹒５５％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１６元 升１﹒４９％

中信股份（００２６７） ９﹒９３元 升１﹒３３％

中國移動（００９４１） ５９﹒７５元 升１﹒２７％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒２５元 升１﹒１８％

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（ｕｌ）

