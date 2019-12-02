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即市新聞

02/12/2019 17:07

《盤後部署》受制於多個不確定因素，恒指走勢仍以窄幅上落為主

　　《經濟通通訊社２日專訊》亞太股市造好，加上日前國家統計局公布１１月官方製造業
ＰＭＩ為５０﹒２，重上盛衰分界線。港股上周五（２９日）急插逾五百點後，港股在１２月第
一個交易日高開１２８點，報２６４７５點。之後，中央公布的１１月財新製造業ＰＭＩ升至近
３年高至５１﹒８，勝市場預期，帶動恆指越升越有，最高曾見２６５１１點，升１６５點。
　　午後，本地地產股繼續捱沽，拖累恆指升幅收窄，最終收報２６４４４點，升９８點或升
０﹒３７％，主板成交６７０﹒６３億元，較上周五減少兩成半。
　　國企指數報１０３６３點，升６２點或升０﹒６０％。
　　１１月經濟數據造好，Ａ股兩市普漲。上證綜指報２８７５點，升３點或升０﹒１３％。深
成指報９６０５點，升２３點或升０﹒２４％。兩市合計成交３４２４﹒９４億人幣。

＊ＰＭＩ勝預期外需回升可續，另需關注今晚美國數據＊

　　中金指中國１１月製造業ＰＭＩ重回榮枯線之上，其中內外需指標均有所回升，料外需回升
短期內可能繼續，而內需回升的可持續性仍有待觀察。考慮到全球製造業需求已經經歷了一輪劇
烈的去庫存周期，加上不確定性減弱，相信全球供應鏈有望展開一輪「補庫」周期。不過，對於
內需方面，建議重點關注１１月的貨幣信貸數據。
　　另外，美國供應管理協會（ＩＳＭ）將於今晚公布１１月製造業ＰＭＩ。有專家表示，市場
預期該指數將繼續低於５０，但會優於１０月的４８﹒３，料回升至４９﹒４，認為該數據可以
確定美國市場投資信心變化。此前公布的耐用品訂單數據顯示，製造業投資放緩勢頭有所改善，
但製造業指數將可反映情況是否真的見底。不過，專家亦指出中美兩國貿易談判進展將是最影響
股市表現的因素，本月１５日的關稅限期對市場情緒有重要指示作用。

＊憧憬部分基金年尾粉飾櫥窗，２６３００有一定支持＊

　　１２月第一個交易日，港股在內地製造業ＰＭＩ勝預期帶動下，反彈約百點，為１２月打響
頭炮，但仍有多個負面因素限制後市表現。其一；中美首階段協議仍未達成，且離１５日的關稅
限期越來越近，中美協議仍存在不確定性。其二；本地政治事件仍未完全解決。其三；板塊輪動
情況相當明顯，繼上周熱炒多隻新經濟股後，今日資金明顯流入內房股及物管股，反映投資者對
後市不太樂觀。
　　不過，值得一提的是每年１２月，各個基金都會在年尾粉飾櫥窗，相信恆指１２月走勢不會
太差。從保歷加通道看，恆指在整個１１月都在通道的底部及中軸間反覆上落，且通道亦沒有擴
大的趨勢，料恆指在中軸線（約２６９１６點）附近阻力較大，恆指短期仍在２６３００點至
２６８００點間窄幅上落。（ｆｚ）

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