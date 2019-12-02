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02/12/2019 15:15

【貿易開戰】調查：逾２５％跨國公司沒有為中美貿易戰訂應急方案

　　《經濟通通訊社２日專訊》德國快遞公司ＤＨＬ子公司一項調查顯示，中美貿易戰持續干擾
全球供應鏈，但超過四分之一跨國公司仍未制定應急方案。
　　是次調查接獲２６７個來自醫療保健、汽車和消費產業的供應鏈高管的匿名回應，他們多數
來自美國和歐盟公司，當中４８％工程和製造業高管、４０％汽車業高管表示根本沒有制定應急
方案。
　　同時有４３％受訪者指出與中國的工廠和供應商有長期聯繫，另外僅有８％受訪者表示預期
關稅最終會被取消。（ａｌ）

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