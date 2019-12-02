《台股攻略－馮偉明》蘋概三王撐紅盤，台股升１３點守１１５００

《台股攻略》台股今日（２日）雖有台積電及大立光支持大市，不過中小型股普遍下跌，指

數升１３﹒２６點，收１１５０２﹒８３點，守住１１５００大關，成交金額為新台幣

１１３３億元。

蘋概三王今日走勢不一，台積電高開升０﹒８２％，大立光亦造好，鴻海表現則相對疲軟。

外資看好祥碩，上調其目標價至新台幣７７７元，今日股價仍然強勢，收新台幣６０１元，創近

８個月新高，矽力─ＫＹ、精測及信驊上揚，矽力─ＫＹ重回新台幣９００元大關，精測及信驊

站穩新台幣８５０元之上，其餘個股如和泰車、旭隼及寶雅等升幅達１％。但ＰＣＢ股今日調整

，蘋果供應商燿華大跌超過７％，見近３個月新低，南電及定穎等股價下跌，其餘個股嘉聯益、

台郡及欣興等亦有３％以上跌幅。

近日國際局勢仍然尚未明朗，市場觀望氣氛濃厚，台股高位震盪，建議趁低吸納，另外，中

美關係反覆令投資氣氛降溫，投資者須注意回吐風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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