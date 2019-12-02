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即市新聞

02/12/2019 09:44

《窩輪豪情－梁業豪》超賣中見反彈，短期淡勢未改

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
原材料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為周大福
（０１９２９）、國泰航空（００２９３）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中國聯通（００７６２）、豐盛控股（００６０７）與中國移動（００９４１）。
　　再者現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、原材料業與必需性消費業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為周大福、國泰航空與小米集
團（０１８１０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國聯通、中國平安
（０２３１８）與豐盛控股。
　　今早（２日）港股展開即市超賣聲中的反彈，惟投資者未可輕言短期跌浪已經完結。現貨主
板市場內，大戶主動買沽比率現報５７：４３，顯示大戶買家的反攻意欲不俗。於指數期貨小時
圖形勢正式轉好前，即市候高持有指數熊證仍為本欄主要圖利策略。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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