《談國論企－黎偉成》環球股市皆跌回應美制香港惡法

《談國論企》從香港等亞洲到倫敦以至紐約等歐美環球主要股市，於２０１９年１１月２９

日呈現全面下跌劣況，乃對特朗普貿然妄簽美國會亂匆匆「通過」惡法的十分直接惡心反應。此

一惡法，不僅粗暴地侵犯中國主權和干預內政，更在相當程度反映出香港這個廣為認受的國際金

融中心在美國間直接的破壞對全世界都沒有好處。預期由特朗普主導的中美緊張關係會進一步惡

化，動亂難止使香港的政經金融創傷日甚，哀哉！



＊料中央在平亂後會千方百計挺港作回應＊



自特朗普走馬上任以來，便由暗轉「明」、自內而外的單項、多項以至全面的攻擊中國，正

正因為對華輸美商品單方加徵關稅所掀貿易戰，以至對華為、中興等中資企業的商貿、技術封殺

等惡行無疑損人，害「己」更深，由是惡毒地把矛頭指橫至台灣、新疆、香港等地的主權問題，

特別是香港，一直部署、培訓「港獨」組織，於２０１９年６月９日的反修例和平遊行，很快便

趁遊行末段轉為暴力攻擊、破壞劣行，甚至進一步惡化澆油點火燒人、「私了」、扔汽油彈、高

空擲重物、直射弓箭等無法無天的恐怖主義活動，對廣大港人的生活、生命有嚴重威脅，但美帝

國主義者卻「美化」成為「人權和自由」之舉，居然「立法」殺香港以全面反華，當使中美關係

推向斷崖，亦使環球政經金融會加速下行。

我淡看香港長期前景，乃因（甲）幾乎大部分的美國政客、政棍絕對沒有實地、直接甚至理

性地間接調查研究，更基本沒有討論，在短淺的日子氣急敗壞地對中國香港「作法」，欲殺港以

反華，實際是粗暴地侵犯中國主權和干預內政，有可能推倒香港這個舉足輕重的國際金融中心的

同時，使中美關係加劇走向冰點，環球主要股市全面下跌，狠狠地對特朗普等劣廝政棍惡行作出

初步回應，相信美肯定會強化殺港反華劣舉，環球政經金融會有長時間深壓。

至於（乙）香港現下的政局，亦由街頭的「攬炒」、「私了」等暴亂，擴而大之成黑色恐怖

主義行為，轉到區議局以至其他政治層面，使社會生態加速敗壞，惡果待現。代溝，任何年代時

期都有，為何我們的小朋友會以打砸爛自己的居住環境作「訴求」？廢城重建需以年計，不是小

朋友你說了重建就算數，而「支港」的「台灣力量」，請把香港之「勇武」、「死士」都統統送

台「享受」！哈哈哈！

香港在政治、經濟、金融以至民生在過去幾個月已重創甚深，故在（丙）美國一眾政棍對香

港之亂「立法」，乃損港而不利己劣舉，因（一）這肯定會使中美關係惡化，對兩國經貿磋商會

是一個新的絆腳石，因中國絕對不會放棄主權和內政自主的權益，故美帝國霸權主義如斯犯我，

中國會在「人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必犯人」的高度原則和精神底下，對美帝國霸權

作出同樣的政治、外交、經濟的反擊，亦支持香港特別行政區對美的劣行作出強力的反制。



＊亂港犯了法之劣眾必需以法嚴治始能服眾＊



最大問題是（二）以特朗普為首的美帝國霸權主義劣廝要殺香港作為反華的「橋頭堡」，可

推算的結果是（Ｉ）香港當然首當其衝地受到重大的打擊，這對中國只是受到間接的影響，因深

圳、上海等地的金融於最近多年的迅速崛起，不僅強力支持國內的金融經濟發展和成長，更在對

外的金融經濟聯繫、合作、發展，可以肩負重任。

需要高度指出者為（ＩＩ）此舉肯定不及特廝對華為、中興等中國科企，所作出的「制裁」

劣行，對中國可能造成的惡果那麼深遠。

由是有可能出現的情況，是（三）中國繼續「以靜制動」，冷看美帝國霸權主義者在香港「

實驗」的「顏色革命」會狂化如何，到此一劣行無法如特朗普支持的美國政棍劣廝「亂港反中

」之「目標」，因此「法」對中國沒有直接衝擊，而受到打擊者首當其衝者當然是香港，但美國

、歐洲、亞洲等許許多多的國家或地區，不會受到美亂港的十分嚴重打壓嗎？環球主要股市之挫

，印正我之說正是。

需要高度指出者，乃（四）香港是中華人民共和國的一個以「一國兩制」的特別行政區，在

美帝國霸權主義政棍亂港不成，得氣急敗壞地不敢再亂港了，中國政府會千方百計地全方位地挺

港，作為美帝欲亂港反中的一個好好的回應。特別是要對反港之劣眾，要依法嚴處，香港法院判

法不公，就上訴人大，反正美帝要扼殺香港，香港又有甚麼需要「避」，赤裸裸地反美，作為美

亂港、殺港的赤裸裸回應。

尤其是在亂港犯了法之劣眾，必需以法嚴治，始能服我等之眾。

問題是，香港要復元，為時年復以年，對嗎？

要是美國沒有了香港的「防火門」，可以嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

