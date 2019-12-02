《異動股》石藥上周累挫一成一後，現續跌近２％暫最差藍籌

《經濟通通訊社２日專訊》石藥集團（０１０９３）上周累挫１０﹒９％後，現價續跌

１﹒８％，報１７﹒５元，暫跌幅最大藍籌及國指股；成交約８３４萬股，涉資１﹒４６億元。

現時，恆生指數報２６４３５，上升８８點或上升０﹒３４％，主板成交５８﹒６６億元。

國企指數報１０３４６，上升４４點或上升０﹒４３％。

上證綜指報２８７８，上升６點或上升０﹒２１％，成交１５５﹒７９億元人民幣。

深成指報９５９５，上升１３點或上升０﹒１４％，成交２３２﹒１６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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四環醫藥（００４６０） ０﹒８８元 下跌１﹒１２％

白雲山 （００８７４） ２３﹒７０元 上升０﹒４２％

國藥控股（０１０９９） ２５﹒８０元 下跌０﹒１９％

中生製藥（０１１７７） １０﹒０４元 下跌０﹒５９％

藥明生物（０２２６９） ８８﹒５０元 上升０﹒０６％

中航科工（０２３５７） ３﹒５９元 上升０﹒５６％

上海醫藥（０２６０７） １４﹒０２元 下跌０﹒１４％

華潤醫藥（０３３２０） ６﹒８１元 下跌０﹒４４％

翰森製藥（０３６９２） ２２﹒８５元 下跌１﹒０８％

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