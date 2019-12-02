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即市新聞

02/12/2019 09:37

《異動股》石藥上周累挫一成一後，現續跌近２％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社２日專訊》石藥集團（０１０９３）上周累挫１０﹒９％後，現價續跌
１﹒８％，報１７﹒５元，暫跌幅最大藍籌及國指股；成交約８３４萬股，涉資１﹒４６億元。
　　現時，恆生指數報２６４３５，上升８８點或上升０﹒３４％，主板成交５８﹒６６億元。
國企指數報１０３４６，上升４４點或上升０﹒４３％。
　　上證綜指報２８７８，上升６點或上升０﹒２１％，成交１５５﹒７９億元人民幣。
　　深成指報９５９５，上升１３點或上升０﹒１４％，成交２３２﹒１６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　　０﹒８８元　　　下跌１﹒１２％
　　白雲山　（００８７４）　　２３﹒７０元　　　上升０﹒４２％
　　國藥控股（０１０９９）　　２５﹒８０元　　　下跌０﹒１９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒０４元　　　下跌０﹒５９％
　　藥明生物（０２２６９）　　８８﹒５０元　　　上升０﹒０６％
　　中航科工（０２３５７）　　　３﹒５９元　　　上升０﹒５６％
　　上海醫藥（０２６０７）　　１４﹒０２元　　　下跌０﹒１４％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　６﹒８１元　　　下跌０﹒４４％
　　翰森製藥（０３６９２）　　２２﹒８５元　　　下跌１﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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