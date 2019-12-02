《外匯達仁－盧楚仁》金融市場踏入「多事之冬」

《外匯達仁》踏入１２月年尾，本應金融市場應該充斥著濃厚的假期氣氛導致交投清淡，但

這個１２月卻有多件政經大事件值得大家高度關注，首先是明天（３日）會有澳洲央行議息會議

；後天（４日）有加拿大央行議息會議；星期四（５日）有法國大罷工、油組會議和沙地阿美公

布招股價；１２月１２日有英國大選和１２月１９日英國央行議息會議。



澳洲經濟下行壓力有增無減，故澳洲央行總裁早前明言澳洲不會行負利率政策，但當利率下

調至０﹒２５％時，澳洲央行便開始考慮購買債券即是推量寬。故一方面大家要留意明天澳洲央

行會否下調利率，更加要注意會後聲明會否繼續暗示明年有機會推ＱＥ，若出現上述相關言論的

話，估計澳元不用等明年，可能在１２月便會開始進一步全面受壓。



而法國大罷工的影響大家亦不容忽視，看會否有相關的連鎖反應影響到其他歐元區國家，繼

而對歐元受壓。在油組開會之前，伊拉克已率先表態不單止支持延長減產期限，更支持增加減產

數量，故此相信在油組開會前油價有機會反覆向上，再加上沙地阿美亦會在當日公布招股價，招

股價的高低相信亦會受油價所影響。但亦要小心油組開會後及沙地阿美宣布招股價之後，油價可

能有調整壓力，除非油組開會後宣布更加激烈的減產措施，令油價有機會持續向好，否則油價有

機會調整後打底再上。



＊英鎊上方阻力重重＊



英國大選方面，大家要關注在最後關頭的民意調查報告，看保守黨能否拿下國會的過半數議

席。若可以的話，我仍然認為只會對英鎊只有輕微利好作用，原因是英國經濟下行速度加快，有

惡化的風險，所以不排除１２月１９日英倫銀行會減息作應對，故對英鎊有一定壓力。在技術分

析來看，英鎊兌美元一直受上方的１﹒３０１２阻力壓著而未能向上突破，這個阻力上破的話，

在１﹒３１７７至１﹒３３８１也有其它阻力分布在此範圍裏面。今次英鎊未能突破上方

１﹒３０１２的話，估計便會向下挑戰１﹒２５２０支持位。



所以在聖誕假之前，金融市場仍然會非常熱鬧。下星期二（１０日）我會聯同主播范巧茹小

姐舉辦一個「２０２０外匯攻略免費工作坊」，到時會為大家以基本及技術分析判斷未來金融市

場的走勢，有興趣的話可以登入ｆａｃｅｂｏｏｋ範巧茹工作坊報名，又或者ｅｍａｉｌ

（ｊａｓｐｅｒｌｏ１９６５＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）給我報名都可以。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

