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即市新聞

02/12/2019 11:01

《中資異動》美團（０３６９０）揚近４％續破頂，主動買盤６４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》美團點評（０３６９０）現價升３﹒６８％，報１０７元，盤中
高見１０７﹒４元再創上市新高；成交約６９９萬股，涉資７﹒４０億元，主動買盤６４％。
　　該股於去年９月２０日掛牌，以現價計算，較招股價６９元高５５﹒１％。
　　現時，恆生指數報２６４５４點，升１０８點或升０﹒４１％，主板成交２５８﹒２６億元
。國企指數報１０３７３點，升７２點或升０﹒７０％。
　　上證綜合指數報２８８２點，升１０點或升０﹒３７％，成交７２９﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報９６２６點，升４４點或升０﹒４７％，成交１０６７﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評　（０３６９０）　　１０７﹒００元　　　升３﹒６８％
　　閱文集團　（００７７２）　　　３０﹒１５元　　　升０﹒３３％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　５２﹒１０元　　　無升跌
　　小米集團　（０１８１０）　　　　８﹒８９元　　　跌０﹒６７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　１９７﹒００元　　　跌０﹒７１％
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒２５元　　　跌０﹒７９％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒７８元　　　跌１﹒１１％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１２﹒７２元　　　跌２﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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