【駐京專電】商務部與工行組織供應鏈領域重點合作項目推薦工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》為加快推進供應鏈創新與應用，商務部和工

商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）將圍繞重點合作領域，遴選推出一批部行合作重點

支持項目。

工商銀行從供應鏈領域重點合作項目年度目錄中選擇符合條件的供應鏈項目提供綜合性金融

服務。工行對列入年度目錄的供應鏈企業，特別是供應鏈創新與應用試點企業及相應供應鏈項目

，給予優先准入。執行優惠價格。在貸款條件及利率等方面，切實改善對中小微企業的金融服務

，力爭做到小微企業的貸款成本可比同業最優。

