《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》銀保監公布，《商業銀行理財子公司淨資本
管理辦法（試行）》自２０２０年３月１日起施行。
辦法指出，銀行理財子公司應當持續符合下列淨資本監管標準：（一）淨資本不得低於５億
元人民幣或等值自由兌換貨幣，且不得低於淨資產的４０％；（二）淨資本不得低於風險資本的
１００％。銀行理財子公司應當按照《商業銀行理財業務監督管理辦法》等監管規定，定期開展
壓力測試，測算不同壓力情景下的淨資本充足水平，並確保壓力測試結果得到有效應用。
02/12/2019 17:58
【駐京專電】商業銀行理財子公司淨資本管理辦法明年３月起施行
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》銀保監公布，《商業銀行理財子公司淨資本
管理辦法（試行）》自２０２０年３月１日起施行。
辦法指出，銀行理財子公司應當持續符合下列淨資本監管標準：（一）淨資本不得低於５億
元人民幣或等值自由兌換貨幣，且不得低於淨資產的４０％；（二）淨資本不得低於風險資本的
１００％。銀行理財子公司應當按照《商業銀行理財業務監督管理辦法》等監管規定，定期開展
壓力測試，測算不同壓力情景下的淨資本充足水平，並確保壓力測試結果得到有效應用。
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