《午市前瞻》內地經濟數據勝預期，港股料２６３００點有支持

《經濟通通訊社２日專訊》上周末，國家統計局公布１１月官方制造業ＰＭＩ為５０﹒２，

勝預期且重上盛衰分界線。港股上周五（２９日）急插五百點後，今早高開１２８點，報

２６４７５點。恆指升幅曾一度收窄至４６點，報２６３９３點，亦是半日最低。

之後，中國公布財新１１月製造業ＰＭＩ錄得５１﹒８，升至近３年高，推動恆指越升越有

，半日最高見２６５１１點，升１６５點。最終半日收報２６４６８點，升１２２點或升

０﹒４６％，主板成交３４２﹒９４億元。國企指數報１０３７８點，升７６點或升

０﹒７５％。

１１月經濟數據勝預期，Ａ股兩市普漲。上證綜指半日收報２８８２點，升１０點或升

０﹒３５％，成交８５４﹒４４億元人民幣。深成指半日收報９６３２點，升５０點或升

０﹒５３％，成交１２４８﹒５４億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）揚０﹒２４％，報３３２﹒６元；友邦（０１２９９）走

高０﹒８３％，報７９﹒０５元；匯控（００００５）升０﹒３４％，報５８﹒３元；內地保險

資產管理產品結算系統上線，建行（００９３９）升０﹒３２％，報６﹒２５元，而擬將聯營公

司金融壹賬通於下周在美啟動上市計劃的平保（０２３１８）走高１﹒２４％，報８９﹒８元。



＊內房首１１個月銷售優，潤地領跑藍籌＊



據內地傳媒，百大強房企１至１１月的累計權益銷售金額同比增長６﹒５％。其中前三位的

是碧桂園（０２００７）、恆大（０３３３３）、融創（０１９１８）。內房半日造好，碧桂園

揚３﹒３％，報１１﹒２６元；恆大飆７﹒３３％，報２０﹒０５元；融創（０１９１８）升６

﹒１６％，報４０﹒５元，為半日表現最好國指股；潤地（０１１０９）漲４﹒５８％，報

３５﹒４元，為半日表現最好藍籌。而１１月銷售金額漲近１倍的奧園（０３８８３），半日走

高５﹒１８％，報１１﹒７８元。

上周五國家工信部組織召開節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議聯絡員會議，並提出極

需加快制定規劃推動新能源汽車產業發展。汽車股普漲，廣汽（０２２３８）漲５﹒３８％，報

８﹒８１元；長汽（０２３３３）揚１﹒３２％，報６﹒１３元；比亞迪（０１２１１）進帳

０﹒２７％，報３７﹒２５元；吉利（００１７５）走高１﹒７８％，報１４﹒９元；東風

（００４８９）升０﹒６６％，報７﹒５７元。

澳門博彩監察協調局最新公布，１１月份博彩收入按年下跌８﹒５％，至２２８﹒７７億澳

門元，惟高於市場預期。新濠（００２００）漲３﹒９６％，報１９﹒９６元；永利

（０１１２８）微升０﹒５８％，報１７﹒３２元；澳博（００８８０）揚１﹒３８％，報

８﹒０９元；美高梅（０２２８２）升２﹒２３％，報１１﹒９元；銀娛（０００２７）踢高１

﹒４６％，報５１﹒９５元；金沙（０１９２８）走高１﹒２２％，報３７﹒４５元。



＊帶量採購目錄未出，醫藥股連日偏軟＊



大摩下調歌禮製藥（０１６７２）六成三目標價，評級降至「持平」，半日軟０﹒６％，報

３﹒３１元；國藥（０１０９９）無升跌，報２５﹒８５元；傳旗下藥物將被納入第三輪帶量採

購的石藥（０１０９３）無升跌，報１７﹒８２元；中生製藥（０１１７７）則升１﹒１９％，

報１０﹒２２元；上海醫藥（０２６０７）升０﹒５７％，報１４﹒１２元。

在上周的攜號轉網啟動儀式上，工信部透露，截至１１月２６日，中移動（００９４１）轉

出用戶佔到全部轉出用戶數量的一半，而轉入方大部分選擇了中電信（００７２８）。中移動升

０﹒３４％，報５９﹒２元；聯通（００７６２）挫１﹒４９％，報６﹒６元，盤中低見

６﹒５２元，再創逾１０年低；中電信（００７２８）跌１﹒３５％，報２﹒９２元，為跌幅最

大國指股；鐵塔（００７８８）揚１﹒２５％，報１﹒６２元。

１２月首個交易日，食品股見追捧。潤啤（００２９１）漲２﹒８％，報４２﹒１５元；青

啤（００１６８）揚０﹒７２％，報４８﹒７５元；中糧肉食（０１６１０）飆５﹒３７％，報

２﹒５５元；頤海（０１５７９）走高２﹒８１％，報５１﹒２元；蒙牛（０２３１９）升

０﹒８３％，報３０﹒２元；另外，快餐帝國（０１８４３）中期純利升５倍，半日飆

４２﹒１１％，報０﹒５４元，為升幅最大個股。



＊鄧聲興：內房仍具投資價值，融創４０元以下可入＊



港股今早止跌喘定，半日最多反彈１６５點，高見２６５１１點。銳升證券聯合創辦人及首

席執行官鄧聲興對《經濟通通訊社》表示，雖然中美貿談僵局持續，但市場傾向相信首階段協議

終會簽訂，而且上周五（２９日）港股急瀉後今見資金「撈底」。加上中國１１月官方製造業

ＰＭＩ及非製造業ＰＭＩ均勝預期，使恆指見支持。他認為，除非再有重大利淡消息，否則港股

短期內２６３００點有支持，目標可上望２７５００點。

內地傳媒公布《２０１９年１至１１月中國房地產企業銷售ＴＯＰ１００排行榜》，百大強

房企１至１１月的累計權益銷售金額同比增長６﹒５％，刺激內房板塊今日炒起。鄧聲興指，內

房股仍具投資價值，因為早前人行已調低最新５年期以上ＬＰＲ至４﹒８％，能提升大眾購房意

欲，當中他看好融創（０１９１８）。他又指，根據數據，融創已成為中國第三大內房，或吸引

更多基金購買其股票。另外，其下半年賣樓速度明顯增快，或能支持其股價上升。他建議４０元

以下買入，目標價４５元，跌穿３７元止蝕。（ｆｚ、ｋｓ）

