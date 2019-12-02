《美元走勢－羅明立》美元兌日圓短線有機會上試１１０﹒５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７２ １０９﹒４５ １０９﹒４８

歐元╱美元 １﹒１０２７ １﹒１０１１ １﹒１０１７

英鎊╱美元 １﹒２９２７ １﹒２９０９ １﹒２９１３

美元╱瑞郎 １﹒０００９ ０﹒９９８７ ０﹒９９９４

美元╱港元 ７﹒８２９８ ７﹒８２５６ ７﹒８２７９

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《美元走勢》上周美國感恩節假期，金融市場交投轉靜，展望本周，投資者聚焦美國周五

（６日）公布１１月就業報告。《彭博社》調查顯示，分析師預料１１月非農業新增職位可達

１８﹒８萬個，為８月以來的高位。倘若就業數據理想，將會強化美聯儲暫停減息的理據，有望

利好美元中線走勢。中美貿易談判仍未能確認首階段協議簽署的地點及日期，有消息指中方企硬

要美國取消所有關稅，令談判前景有隱憂，不過市場仍然相信可達成協議。

美匯指數稍為走高後回順，現時幾條主要平均線都在９８附近，短期是重要支持。暫時市場

缺乏觸發點，年底前入市意欲不大，導致交投淡靜。由於市場對中美貿易談判樂觀，因而普遍看

好美元，但如結果相反，行情會大翻轉。

日本上周五（２９日）公布多項資料，１０月工業生產年率初值為－７﹒４％，預估為

－５﹒３％；月率初值為－４﹒２％，預估為－２﹒０％，創２０１８年１月以來最低水準。

１０月失業率為２﹒４％，符合前值及預期。１０月求才求職比為１﹒５７，預估為１﹒５６；

１１月東京核心ＣＰＩ年率為０﹒６％，符合預期０﹒６％；１１月東京ＣＰＩ年率為０﹒８％

，預估為０﹒６％。日本財長麻生太郎表示，政府希望確保日本經濟的復甦走勢。美元兌日圓短

線反覆向上，有機會上試１１０﹒５０，可小注低買並以１０９以下作止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒３０ １１０﹒３０ １０８﹒８５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

