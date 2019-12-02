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即市新聞

02/12/2019 17:16

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓短線有機會上試１１０﹒５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７２　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０２７　　　１﹒１０１１　　　１﹒１０１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２７　　　１﹒２９０９　　　１﹒２９１３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０００９　　　０﹒９９８７　　　０﹒９９９４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９８　　　７﹒８２５６　　　７﹒８２７９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周美國感恩節假期，金融市場交投轉靜，展望本周，投資者聚焦美國周五
（６日）公布１１月就業報告。《彭博社》調查顯示，分析師預料１１月非農業新增職位可達
１８﹒８萬個，為８月以來的高位。倘若就業數據理想，將會強化美聯儲暫停減息的理據，有望
利好美元中線走勢。中美貿易談判仍未能確認首階段協議簽署的地點及日期，有消息指中方企硬
要美國取消所有關稅，令談判前景有隱憂，不過市場仍然相信可達成協議。
　　美匯指數稍為走高後回順，現時幾條主要平均線都在９８附近，短期是重要支持。暫時市場
缺乏觸發點，年底前入市意欲不大，導致交投淡靜。由於市場對中美貿易談判樂觀，因而普遍看
好美元，但如結果相反，行情會大翻轉。
　　日本上周五（２９日）公布多項資料，１０月工業生產年率初值為－７﹒４％，預估為
－５﹒３％；月率初值為－４﹒２％，預估為－２﹒０％，創２０１８年１月以來最低水準。
１０月失業率為２﹒４％，符合前值及預期。１０月求才求職比為１﹒５７，預估為１﹒５６；
１１月東京核心ＣＰＩ年率為０﹒６％，符合預期０﹒６％；１１月東京ＣＰＩ年率為０﹒８％
，預估為０﹒６％。日本財長麻生太郎表示，政府希望確保日本經濟的復甦走勢。美元兌日圓短
線反覆向上，有機會上試１１０﹒５０，可小注低買並以１０９以下作止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒３０　　　１１０﹒３０　　　１０８﹒８５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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