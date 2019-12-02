  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2019 12:40

空運牌照局：若港航未能改善財政或被釘牌，本周末前公布結果

　　《經濟通通訊社２日專訊》空運牌照局發言人表示，經審慎考慮香港航空當前的財政情況，
為保障公眾利益，避免香港航空的情況進一步惡化，牌照局經仔細討論後，今日決定根據《規例
》第１５Ｅ（２）（ｂ）條，將牌照局過去一段時間以來要求香港航空達到的財政水平，附加為
該公司牌照的條件之一。若香港航空未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局
可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於本周末（１２月７日）或以前公布有關決定。
　　發言人指，根據牌照局附加的兩項新條件，香港航空必須於限期或之前確保能夠注入牌照局
訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照
局訂定的合理水平。

＊港航情況令人極度憂慮＊

　　有鑑於香港航空持續的財政問題，牌照局在過去一段長時間根據《空運（航空服務牌照）規
例》（第４４８章附屬法例Ａ）第１５Ｄ（１）條，一直密切審視該公司的財政情況，並多次要
求香港航空向牌照局提交財政改善計劃。自去年１２月，牌照局曾先後六次透過新聞公布，向公
眾交代香港航空的財政問題及牌照局的跟進工作。
　　牌照局在今年１１月２９日的會議上，再次召見了香港航空的管理層，並聽取了他們就公司
最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮香港航空最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題
已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照
下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS02/12/2019
【FOCUS】內地PMI勁彈似曾相識 留意細節隱憂處處
生財有道02/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生製藥10元水平有支持
興證快訊02/12/2019
談談阿里
國際動態02/12/2019
490萬人捧沙特阿美 IPO暫超購0.7倍
生財有道29/11/2019
【嚟緊炒D乜】中國聯塑破頂後續回吐 趁低8元水平中線吸納
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】借稅貸留意3大事項 專家教路要比較實際年利率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金