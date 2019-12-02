空運牌照局：若港航未能改善財政或被釘牌，本周末前公布結果

《經濟通通訊社２日專訊》空運牌照局發言人表示，經審慎考慮香港航空當前的財政情況，

為保障公眾利益，避免香港航空的情況進一步惡化，牌照局經仔細討論後，今日決定根據《規例

》第１５Ｅ（２）（ｂ）條，將牌照局過去一段時間以來要求香港航空達到的財政水平，附加為

該公司牌照的條件之一。若香港航空未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局

可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於本周末（１２月７日）或以前公布有關決定。

發言人指，根據牌照局附加的兩項新條件，香港航空必須於限期或之前確保能夠注入牌照局

訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照

局訂定的合理水平。



＊港航情況令人極度憂慮＊



有鑑於香港航空持續的財政問題，牌照局在過去一段長時間根據《空運（航空服務牌照）規

例》（第４４８章附屬法例Ａ）第１５Ｄ（１）條，一直密切審視該公司的財政情況，並多次要

求香港航空向牌照局提交財政改善計劃。自去年１２月，牌照局曾先後六次透過新聞公布，向公

眾交代香港航空的財政問題及牌照局的跟進工作。

牌照局在今年１１月２９日的會議上，再次召見了香港航空的管理層，並聽取了他們就公司

最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮香港航空最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題

已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照

下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。（ｃｌ）

