【本港經濟】零售貨值連跌九個月，１０月跌２４％史上最大跌幅

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，１０月份的零售業總銷貨價值連跌九個月，臨

時估計為３０１億元，較去年同月下跌２４﹒３％，為有記錄以來最大的單月按年跌幅，不僅比

９月修訂後估計下跌１８﹒２％擴大，亦比市場估計跌２２﹒６％差。

扣除其間價格變動後，１０的零售業總銷貨數量按年下跌２６﹒２％，比９月修訂後的跌幅

２０﹒３％大，但略勝市場預測下降２５﹒６％。

今年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計為按年下跌９％，總銷貨數量估計則跌

１０％。



＊首飾鐘表銷貨價值下跌４３％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１０月份，電器及其他未分類

耐用消費品的銷貨價值按年下跌１６％。其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值下跌

４２﹒９％）；食品、酒類飲品及煙草（下跌１１﹒６％）；百貨公司貨品（下跌

３１﹒１％）；藥物及化妝品（下跌３３﹒５％）；服裝（下跌３６﹒９％）；其他未分類消費

品（下跌２３﹒３％）；汽車及汽車零件（下跌１９﹒９％）。

另一方面，１０月份超級市場貨品的銷貨價值按年上升０﹒５％。其次為燃料（銷貨價值上

升４﹒５％）。



＊政府：恢復社會秩序是零售業復蘇的關鍵＊



政府發言人表示，零售業銷售在１０月持續大幅下滑，並錄得有記錄以來最大的單月按年跌

幅。這是由於本地社會事件涉及的暴力增加，嚴重打擊消費情緒並對旅遊業及與消費相關的活動

構成重大的干擾。

發言人進一步表示，停止社會事件的暴力和恢復社會秩序，是為零售業復蘇創造環境的關鍵

。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。（ｃｌ）

