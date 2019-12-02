《再戰明天》美眾議院表決彈劾特朗普的調查報告，澳洲央行議息

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），美國國會眾議院情報委員會表決彈劾特朗普的調

查報告；澳洲央行公布官方指標利率。



＊眾議院情報委員會明表決彈劾特朗普的調查報告＊



在外圍重要經濟活動上，美國國會眾議院情報委員會將於明日表決彈劾總統特朗普的調查報

告，預期在民主黨支持下，報告將順利獲得通過。隨即司法委員會將接手，於周三（４日）開始

公開聽證。

明日，歐盟電信部長開會討論５Ｇ事宜、緩和相關安全風險的必要性、發展數字經濟以及電

子通訊的隱私規定

此外，北大西洋公約組織成員國的國家和政府領導人在倫敦會面（至１２月４日）。



＊料澳洲央行維持官方指標利率不變＊



在數據方面，本港時間明早７：００ａｍ，南韓公布第三季國內生產總值（經季節調整），

季率料由１％下滑至０﹒４％；年率料維持於２％。

１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％不變。

明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１０月生產者物價指數，月率料由０﹒１％下滑至持平；年

率跌幅料由１﹒２％擴張至１﹒８％。

８：００ｐｍ，巴西公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒４％升上０﹒５％；年率料維

持於１％。



＊寰宇娛樂文化開股東會＊



在本港，明日，寰宇娛樂文化（０１０４６）開股東會。（ｈｏ）

