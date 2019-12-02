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即市新聞

02/12/2019 16:57

【本港樓市】中原：上月現樓按揭登記驟減四成，中銀或成全年一哥

　　《經濟通通訊社２日專訊》根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，今年１１月份
現樓按揭登記共錄７０５５宗，按月大幅減少４０﹒４％，主因是內外負面因素拖累樓市交投持
續疲弱，加上銀行削減按揭優惠，結導致需求銳減，影響１１月份按揭登記數字顯著回落。中銀
香港（０２３８８）連續５個月成為單月現樓按揭冠軍後，很大機會成為全年現樓按揭一哥，大
幅拋離去年現樓按揭巿佔冠軍匯豐銀行。與此同時，年中銀行先後調整按揭優惠效應浮現，中銀
香港於樓花按揭巿場亦超越匯豐銀行，於１１月份囊括現樓及樓花按揭一哥。

＊銀行調整按揭優惠，客戶轉投中小型銀行＊

　　中原表示，銀行自年中由大型銀行牽頭，先後調整按揭優惠，故不少客戶轉投保留較多優惠
的中小型銀行，令四大銀行１１月份現樓按揭巿佔顯著減少１２﹒９個百分點至佔６２﹒９％。
匯豐大幅減少６０％至７７８宗的不足１０００宗的低水平，１１月市佔率僅１１％，排名第二
。恆生銀行（０００１１）巿佔率大跌６﹒９個百分點，至佔９﹒８％，排名跌３位至第五。而
受惠的銀行包括東亞銀行（０００２３），巿佔率按月增加３﹒７個百分點，排名升兩級至季軍
位置；按月升幅最大的工銀亞洲排名升一級，巿佔單月大幅增加５﹒１個百分點至８﹒４％。

＊中銀１１月份樓花按揭登記超越匯豐＊

　　中原按揭研究部資料指出，今年１１月份樓花按揭登記１１３５宗，按月增加２８％，其中
新鴻基地產（０００１６）雲滙佔２５％、會德豐地產（０００２０）ＭＯＮＴＡＲＡ佔
２３％。１１月份中銀香港樓花按揭市場佔有率２７﹒７％，按月增加６﹒４百分點，超越連續
１３個月高踞樓花巿的匯豐銀行。現樓方面，本年首１１個月計，現樓按揭登記量按年增加
０﹒５％至９２，３９９宗，其中中銀香港累積承辦２４，１５４宗現樓按揭登記，以
２６﹒１％的巿佔率，領先榜首位置，匯豐　（２０８１６宗；巿佔率２２﹒５％）則排名第二
，中銀香港很大機會成為全年現樓按揭一哥。
　　樓花登記方面，今年首１１個月錄得１１，６０７宗登記，按年大幅增加６５﹒４％。其中
匯豐繼續高踞全年累計樓花按揭巿佔首位，首１１個月樓花市佔率高達３１﹒３％（３６３８宗
），中銀香港則佔第二位（２５３７宗；巿佔率２１﹒９％），而恆生銀行（１８０６宗；巿佔
率１５﹒６％）排名第三。（ｔｆ）

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