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即市新聞

02/12/2019 16:38

莎莎：關閉所有新加坡零售店舖，集中資源發展港澳及內地等市場

　　《經濟通通訊社２日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，董事會決定關閉新加坡市場所有
零售店舖，集中資源發展香港及澳門特區、中國內地和馬來西亞市場，以及電子商貿業務。新加
坡當地管理團隊將與各新加坡店舖的業主展開協商，以期儘早關閉店舖，每間店舖的確實關閉時
間將取決於與個別業主的商議。
　　公司指，集團在新加坡市場的表現多年來一直欠理想，及在過去連續六個財政年度錄得虧損
。截至今年９月３０日止六個月，集團在新加坡市場的營業額為９９４０萬港元，按當地貨幣計
算按年下跌４﹒６％，佔集團總營業額２﹒８％。為改善新加坡市場業務，集團近年採取措施重
整當地的管理團隊，並優化店舖陳列及產品組合以刺激銷售，但成績遺憾地遠不及理想。
　　公司續指，是次關閉新加坡店舖而離職的員工數目約１７０名，公司將按當地僱傭條例補償
予各受影響員工。由於集團合共經營２６５間分店，其中只有２２間位於新加坡，因此終止新加
坡的租賃合約預計不會對集團的經營產生任何重大影響。
　　截至今年９月３０日，集團的現金及銀行結餘為７﹒９億元，足以應付業務所需。計及關閉
新加坡業務所產生的各項虧損及支出，預計對集團的現金流沒有重大影響。預計提早終止租賃合
約或會產生賠償。（ｂｎ）

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