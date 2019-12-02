《小傳日記》神州數據今報捷，淡友暫時歇一歇！

《小傳日記》上周花旗國「孖屐」三大指數都係低收，但亞洲股市無畏無懼，大部分都係高

開高收，魚缸呢邊都跟手高開１２８點，雖然上月神州製造業ＰＭＩ數據勝預期，但魚缸好似興

趣唔大，最多都係推高至２６５１１點，升１６６點。睇下班藍戰士，因為神洲１１月磚頭屋賣

得唔錯，所以內房都飛高高，潤地（０１１０９）獨領鰲頭拎左最佳藍戰士位置，其他好似碧桂

園（０２００７）亦見追捧，但係本地磚頭佬就調轉捱沽。最終魚缸收報２６４４４點，升９８

點或近半巴仙，主板成交６７１億銀，按日跌兩成半。

國貨收報１０３６３點，升６２點或逾半巴仙。

神州Ａ場跟隨外圍造好，上證綜指收報２８７５點，升３點或不足半巴仙；深證成指收報

９６０５點，升２３點或不足半巴仙。兩市合共成交３４２４億人仔。

大隻藍戰士普遍靠穩，大象（００００５）升逾半巴仙，報５８﹒４銀；生發發（００３８

８）靠穩微漲不足半巴仙，報２４７﹒６銀；ＱＱ（００７００）踢高近半巴仙，報３３３銀；

中移動（００９４１）抽高逾半巴仙，報５９﹒４３５；ＡＩＡ（０１２９９）升逾半巴仙，報

７８﹒９銀。



＊轉號競爭大聯通跌得快，鴻海拎訂單開心過聖誕＊



神州開放可以攜網轉號，有分析指出，如果齋睇三大電信商去計，目前應該係得聯通（００

７６２）傷得最入肉，因為得佢有用戶淨流出流出問題，消息引發股價一度急跌近３巴仙，但埋

尾拎個彩，平收報６﹒７銀；神州電信（００７２８）跪低近半巴仙，報２﹒９５銀；鐵塔（０

０７８８）升逾半巴仙，報１﹒６１銀；中移動（００９４１）升逾半巴仙，報５９﹒３５銀。

下年好多間行就推出５Ｇ手機，各電話製造商都摩拳擦掌，其中有消息指華為新款５Ｇ機將

交由鴻海代工，加上早前接左蘋果嘅單，呢次真係ＦＡＴ ＦＡＴ啦！鴻騰精密（０６０８８）

立即飛起逾４巴仙，報２﹒５５銀；但富智康（０２０３８）就跌近１巴仙，報１﹒３元；丘仔

（０１４７８）升逾半巴仙，報１１﹒６４銀；孖寶瑞聲科技（０２０１８）就回逾１巴仙，報

５４﹒１銀；舜宇光學（０２３８２）微跌不足半巴仙，報１２８﹒１銀。



＊賭收勝預期賭佬跌就奇，新能源獲推車佬好難衰＊



啱啱馬交就出左１１月嘅博彩收入，雖然就按年同按月都跌，但就好過預期，濠賭佬實食冇

黐牙啦！新濠國際（００２００）抽高４巴仙，報１９﹒９８銀；美高梅（０２２８２）踼高２

巴仙，報１１﹒８８銀；澳博（００８８０）漲接近１巴仙，報８﹒０２銀；銀娛（０００２７

）起哄２巴仙，報５２銀；永利（０１１２８）上唔夠１巴仙，報１７﹒３銀；金沙（０１９２

８）微微上１巴仙，報３７﹒４５銀。

神州上星期五（２９日）突然話要加快新能源汽車發展，汽車佬自然彈起身。廣汽（０２２

３８）炒高３巴仙，報８﹒５９銀；吉利（００１７５）彈１巴仙，報１４﹒８銀；長汽（０２

３３３）跳高１巴仙，報６﹒０９銀；比亞迪（０１２１１）就唱反調，碌低未夠１巴仙，報

３７﹒１銀；華晨（０１１１４）彈起１巴仙，報８﹒１８銀。



＊銷售額又升神州磚頭醒，交投向下走香江磚頭抖＊



缸友收到風，最把砲嘅頭１００間神州磚頭，係頭１１個月嘅累計銷售額按年彈高近７巴仙

，神州磚頭係醒嘅！上個月銷售額飆９９巴仙嘅奧園（０３８８３）鏟高５巴仙，報

１１﹒７８銀；融創（０１９１８）飆７巴仙，報４０﹒８銀；恆大（０３３３３）起飛６巴仙

，報１９﹒８元；潤地起哄４巴仙，報３５﹒３銀；碧桂園炒高３巴仙，報１１﹒２銀。

最近香江示威多，社會環境唔好，香江磚頭自然無料到啦！據差估署最新數據，今年１０月

份私人磚頭售價指數報３７６﹒１點，指數仲要連續碌低５個月，香江磚頭佬無運行！恆地（０

００１２）軟唔夠１巴仙，報３７﹒５５銀；新地（０００１６）漏氣跌１巴仙，報

１１３﹒３銀；新世界（０００１７）唔見１巴仙，報１０﹒１６銀；九置（０１９９７）跣低

未夠１巴仙，報４３﹒３銀；信置（０００８３）撻低２巴仙，係最唔生性「藍戰士」，報

１１﹒４８銀。請請！



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