【新股上市】人瑞人才科技：不排除擴展業務至東南亞市場

《經濟通通訊社２日專訊》人瑞人才科技（０６９１９）執行董事兼運營總監張峰表示，集

團未來收購合併將會專注於資訊科技及金融行業具一定規模的公司，但暫時未有相關計劃。

他續指，集團未來進入國際市場的策略是跟隨中國的合作夥伴一起走，例如已跟隨一間互聯

網公司進入印度市場，又不排除未來會進入其他東南亞國家市場。

至於集團的應用程式發展，他指出，現時應用程式有１８０萬用戶，期望未來可保持增長速

度，以及為客戶提供更好的求職體驗。（ｃｗ）

