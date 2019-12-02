《保險睿見－謝佩蘭》競跑意外保障，讓健兒安心專注賽事

《保險睿見》又到長跑季節。熱愛跑步的你，會否趁著最近天氣開始轉涼加緊操練，等待在

接下來一連串的馬拉松、越野賽、慈善跑等賽事一展身手？不過值得留意的是，和平時練跑比較

，跑手在比賽中所面對的壓力和運動強度都比較大，加上天氣、環境及在野外可能有動物出沒等

因素，都有機會令受傷風險增加。一旦受傷，隨後的醫藥費也可能會令財務有失預算。

為讓跑手能安心專注比賽，有保險公司於去年推出一項市場首創專為跑手度身設計的意外保

障，照顧專業及業餘跑手的需要，保障在本地或海外競賽期間，例如越野跑、馬拉松比賽等，在

賽道起點至終點期間多種因跑步而引致的傷害。如受保人不幸在賽道起點至終點期間發生計劃所

保障的意外受傷，可獲一筆過賠償，幫助受保人應付治療及康復過程的開支。

此項保障可選擇１日、３日、３０日或９０日的保障有效期，同時針對跑步運動較常見的創

傷，例如肌腱斷裂、韌帶撕裂以及骨折，提供多種保障。若須接受手術，受保人可獲保額的５％

或１０％賠償。若不須進行手術治療，受保人亦可獲一筆過５０００元的賠償。若發生脫臼的情

況，無論是否須要進行手術，受保人也可獲賠償３０００元。

考慮到跑手在賽場上，可能因為天氣變化或身體狀況，出現「運動型中暑」的情況，該計劃

也有提供相應保障。受保人如因此而須住院超過２４小時，將獲一筆過支付１萬元賠償。而一些

較嚴重的事故，如心臟驟停、昏迷等，計劃將支付保額的１００％作為賠償。此外，郊外賽道可

能有動物出沒，如受保人無故遭受一些野外常見動物的襲擊，並須於醫院或門診接受治療，將可

按受傷程度獲一筆過的「野外保障」賠償。

參加跑步比賽有很多事情要準備，而這個計劃可以透過網上投保，步驟簡單，是一個省時又

方便的選擇。因此，競跑健兒們在迎接下一場賽事前，記得及時投保，為自己買一個安心，讓自

己可更專注於自我挑戰，跑出好成績。

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

