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即市新聞

02/12/2019 10:00

《保險觸覺－李劍雲》旅遊保險獨特保障外遊滑雪倍安心

　　《保險觸覺》每逢滑雪季節，港人便會前往日本和韓國等滑雪勝地享受滑雪之樂。不過，不
論是經驗豐富的滑雪高手還是入門新手，都切記在出發前購買涵蓋滑雪活動的旅遊保險增添保障

　　過往大多保險公司都會將潛水、高空跳傘、滑雪及溜冰等項目列為高危活動，不納入旅遊保
險的受保範圍。但隨著這些活動日漸普及，現時市面上大部分旅遊保險的保障範圍都涵蓋滑雪、
溜冰等運動。大家購買旅遊保險時必須細閱保障範圍，留意旅遊保險是否能符合行程的要求。儘
管有些旅遊保險涵蓋滑雪及其他冬季運動保障，但是並不包括非消閒性質的滑雪活動，如滑雪競
賽。若受保人不幸發生意外，並不能獲得保險公司賠償。　

＊不包括速度競賽＊

　　很多人只確認了保單列明滑雪是受保範圍，但忽略了一些重要的細節和條款。若保單列明消
閒或業餘性質的冬日運動，如滑雪、滑雪板、溜冰等為受保活動，都會受到旅遊保險所保障。但
如果滑雪活動涉及速度競賽，如滑雪比賽，便不符合消閒或業餘性質了，由於其危險性較高，保
險公司有機會不受理。
　　此外，大家也需留意危險運動保障是否設有其他條款限制，例如滑雪時的高度限制或潛水時
的深度限制等。另一方面，現時部分旅遊保險中的醫療保障部分，除了涵蓋一切因意外受傷導致
的當地醫療相關開支，更包括回港後所需的療程費用，受保人需要先於當地求診，並獲得醫生證
明書，否則保險公司有權不受理回港後的覆診費用。同時，保險公司一般對回港後所需的療程費
用都設有保障期限，受保人需清楚了解保單條款，選擇適合的保障計劃。

＊保單號碼緊急熱線要跟身＊

　　最後筆者想提醒大家，假如不幸在滑雪或旅程中發生意外，要保持鎮定，並盡快聯絡保險公
司，將事件經過及當時情況交代清楚，由他們代為安排最合適的援助方案，包括治療服務轉介、
緊急醫療撤離、法律專業人士轉介及緊急票務安排等。另外，為了方便求助，大家在外遊前，應
該先向家人或朋友交待行程細節，並將有保單號碼及緊急熱線的保單頁面列印出來，這樣就可無
後顧之憂地盡情享受滑雪或其他冬日活動帶來的樂趣。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管　李劍雲》

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