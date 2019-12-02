中國ＰＭＩ勝預期，港股收升９８點報２６４４４，成交６７１億元

《經濟通通訊社２日專訊》據官媒報道，中方要求美方撤銷所有關稅後始簽署首階段貿易協

議，恐令兩國貿易緊張關係再度升溫。不過，市場未受該消息影響，隨著中央於上周六

（３０日）公布的１１月製造業ＰＭＩ勝預期兼重上盛衰分界線，錄得５０﹒２，港股上周五（

２９日）急插逾５００點後，今早高開１２８點，升幅曾一度收窄至４６點，報２６３９３點，

亦是全日最低位。

然而，隨著中國公布的財新１１月製造業ＰＭＩ錄得５１﹒８，升至近３年高，港股升幅即

時擴大，曾最多升１６５點，全日高見２６５１１點。本地地產股弱勢拖累下，加上內銀股偏軟

，港股午後大部分時間均漲不足百點，最終收升９８點或０﹒３７％，報２６４４４點。主板成

交６７０﹒６３億元，較上周五減少兩成半。國指收報１０３６３點，漲６２點或０﹒６％。

Ａ股升幅亦不大，上證綜指僅升３點或０﹒１３％，報２８７５點。深成指漲２３點或

０﹒２４％，報９６０５點。兩市成交３４２５億人民幣，與上周五持平。



＊潤地碧桂園領漲藍籌，本地地產股逆市受壓＊



內地傳媒公布《２０１９年１至１１月中國房地產企業銷售ＴＯＰ１００排行榜》，百大強

房企１至１１月的累計權益銷售金額同比增長６﹒５％。另外，花旗亦發表報告指，內房今年首

１１個月銷售按年增長２０％，反映已鎖定全年銷售目標９３％，帶動內房股全線造好。潤地（

０１１０９）急升４﹒２８％，報３５﹒３元；碧桂園（０２００７）漲２﹒７５％，報

１１﹒２０元，，兩者為升幅最大藍籌。中海外（００６８８）升２﹒６７％，報２６﹒９５元

。融創（０１９１８）急升６﹒９５％，報４０﹒８元，為表現最佳國指股。龍湖

（００９６０）走高２﹒６５％，報３２﹒９元。恆大（０３３３３）漲６％，報１９﹒８元。

奧園（０３８８３）上月銷售按年增近一倍，全日升５﹒１８％，報１１﹒７８元。

物管股隨內房反彈，奧園健康（０３６６２）漲４﹒１４％，報６﹒０４元。碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒９６％，報２６﹒０５元。佳兆業美好（０２１６８）揚２﹒７９％，報

２０﹒２５元。中海物業（０２６６９）走高１﹒２５％，報４﹒８８元。雅生活服務

（０３３１９）升１﹒３９％，報２５﹒６元。新城悅（０１７５５）漲１﹒７９％，報

１１﹒４元。

過去周末本港再次有示威活動，本地地產股則逆市受壓，信置（０００８３）走低

２﹒２１％，報１１﹒４８元，為表現最差藍籌。新世界（０００１７）跌０﹒５９％，報

１０﹒１６元。新地（０００１６）跌０﹒５３％，報１１３﹒３元。恆地（０００１２）軟０

﹒２７％，報３７﹒５５元。長實（０１１１３）無升跌，報５２﹒０５元。



＊美團再創上市新高，國策有望加快車股造好＊



重磅股升幅不算明顯，匯控（００００５）升０﹒５２％，報５８﹒４元。港交所

（００３８８）揚０﹒１６％，報２４７﹒６元。騰訊（００７００）漲０﹒３６％，報３３３

元。建行（００９３９）無升跌，報６﹒２３元。工行（０１３９８）跌０﹒３６％，報

５﹒５６元。友邦（０１２９９）走高０﹒６４％，報７８﹒９元。平保（０２３１８）旗下金

融壹帳通申請在美國上市，股價升０﹒９６％，報８９﹒５５元。

部分新經濟股再度受捧，美團（０３６９０）升１﹒４５％，報１０４﹒７元，盤中高見

１０７﹒４元，創上市新高。眾安在線（０６０６０）走高４﹒２５％，報２８﹒２元。阿里巴

巴（０９９８８）回吐１﹒４６％，報１９５﹒５元。美圖（０１３５７）挫４﹒８６％，報１

﹒３７元，盤中低見１﹒３２元再創上市以來新低。同程藝龍（００７８０）蒸發

３﹒２３％，報１２﹒５８元。

工信部最新指極需加快制定規劃推動新能源汽車產業發展，惟汽車股個別發展，廣汽

（０２２３８）升２﹒７５％，報８﹒５９元。長汽（０２３３３）揚０﹒６６％，報６﹒０９

元。吉利（００１７５）漲１﹒０９％，報１４﹒８元。華晨（０１１１４）走高１﹒２４％，

報８﹒１８元。比亞迪（０１２１１）軟０﹒１３％，報３７﹒１元。北汽（０１９５８）跌２

﹒０５％，報４﹒３元。

匯聯金融服務（０８０３０）急瀉５４﹒８１％，報０﹒１２２元，為跌幅最大個股。快餐

帝國（０１８４３）中期多賺超過五倍，全日急升８６﹒８４％，報０﹒７１元，為升幅最大個

股，重上招股價０﹒６５元以上水平。（ｔｔ）

