《每周華語－黃溢華》基辛格、新中國、特朗普與習主席

《每周華語》中美貿易談判又遇上新一輪的阻力。能否順利坐下來簽訂首階段協議機會仍是

「一半一半」。快到年結，美股新高徘徊，而美債價上升，十年息率「１﹒６╱１﹒７％」之內

上落。中美之爭，筆者以為乃中美與「全球」之爭。即使有更多基辛格的「高人」，相信未來幾

年中國面對不少外交困難。



１９６８╱１９７２年，世界格局出現了二次大戰後的巨大及深遠改變。越戰結束，南越給

北越擊敗，多少因為尼克遜總統未能維護與南越的承諾。全球在金本位之下，主要貨幣兌美元

「貶值」，美國已無力維持金本位。二戰後，美國得益最大，但美蘇冷戰，美國軍費支出極為驚

人，太空惡鬥，美國１９６０年代步入１９７０年代終於領先蘇俄，但相關支出亦是天文數字。

美國貿易赤字日見形成且一再大增，另方面則赤同步增加，雙赤步入１９７０╱１９９０年有增

無減。事實上，至今天，美國財赤已到了想像不到的水平，而貿赤亦然。美國仍有「ＡＡＡ」信

貸評級，當然仍有因由。１９６８╱１９７２年取消了金本位，美發行國債日多，又把「油元」

吸納回美國股市及債市，資金╱資本大量流入，都使美國經濟四平八穩。事實上，美國吸納了大

量科研精英，不少今天的巨大企業及新科研行業，都以美國本土為本，攻佔全球市場。美國工商

、科研、版權產品多的是，美股債市仍是全球最大，而流動性高，大中小國都要持有美元及其不

同的債券╱資產作流動╱支付用途。今天，美元仍是大宗商品的結算貨幣。１９７０年代，油價

狂升了三╱四倍，生產成本大增，通脹急升，利率亦急升。但１９６８╱１９７２年，美國與中

國修好，１９７９年正式有外交關係至今四十年，開啟了新的中美經貿格局，其中基辛格作為美

國的國務卿，與尼克遜總統等人促成了與毛主席等領導人於北京會面，為１９７９年正式有邦交

建立了重要的平台。其中尼克遜因為「水門事件」而下台，但基辛格仍為美白宮的多朝元老及顧

問，可見基辛格對中美關係有重大的貢獻及對中美近半世紀有多的關係發展有深入的了解。上周

基辛格以９６歲高齡出訪北京會見了外交部長王毅，即使未及即時化解目下中美關係的困局，但

他的觀點相信仍有重要的參考價值。



１９６８╱１９７２年，中國仍在極「火紅」的年代，外貿與蘇俄交往為本。事實上，中蘇

關係，因為反「修蘇」，到１９８９年，中蘇才正式修好關係正常化及１９９２年，美俄亦見

「友好」，且前蘇聯已瓦解，今天已由「普京主義」主導了。中美友好，不只因為貿易，亦因為

美中蘇╱冷戰需要中國參與，以平衡歐蘇角力，有助局限蘇俄的擴展。１９７０╱１９８０年代

，中東極為不穩定，有中國「開放」，亦可使美生產成本，大幅下降。中國工資低，有巨大的人

口「紅利」，使美國有更多空間應付中東、蘇俄及本土的民生困局。



同一時期，全球化開始形成。１９６８╱１９７２年，美越不是「好朋友」！今天美越貿易

生產大增，且關係有可能再向好。美中見四十年的友好發展，中國已得益而美國亦有不同的回報

。但４０年「同步」，今天各有所需，美國面對更為困難的問題，德國、日本甚而中國及其他國

家都有不同的要求，只靠軍事力量，不代表可以維持美元地位及美國外交格局╱政策，新中國需

要與地球村「接軌」。最困難的相信是法規及匯水╱開放流動帳。目前，全球化已不是美國最佳

的貿易格局。中國挑戰美歐日高端產業，甚而軍事「科技」，使各國對貿易要求╱防火牆建立更

為敏感。國家安全成為必須考慮的重點。今時今日，１９６８╱１９７２年，美國出力幫助中國

開放市場參與國際貿易，但今天美國正反向局限美國企業與中國夥伴的關係甚而要求更高才可進

行商業交易。



特朗普的策略甚為清晰：美國優先而要最好的條件才與貿易夥伴進行新的協議。習主席近年

力推「一帶一路」及不少大型政策希望主動出擊，在中美以外，建立新的平台，其中普京會否真

的全力配合是重點所在。不久前，習主席出訪希臘，為中國建設的港口開幕。歐盟仍以與中國進

行貿易為本，但美國甚而歐盟亦會甚為小心建立防火牆以保障中國涉及可能的國安問題。不久前

，法ＬＶＭＨ收購了美名牌ＴＩＦＦＡＮＹ，作價１２００多億港元。收購合併乃常事，但中國

企業未來五年╱十年全球併購的活動，相信會遇上新的巨大阻力。很多年前，李超人收購美

Ｇｌｏｂａｌ Ｃｒｏｓｓｉｎｇ，最終也因為美國會反對而失敗。事實上，港商收購美品牌及

策略項目╱企業也非一件易事。



也許中美兩國治國之本相去甚遠，理念亦極不一樣。歷史長波使各國對新中國有很多不必要

的擔心，而新中國也許表達不足夠，且科研╱科技╱產業科技轉移不只看「金錢」，也涉及很多

很多國安的考慮。「ＤＮＡ」產業便是高端科研產業的一例子！特朗普能否連任？機會較大。

１９６８╱１９７２年，世事對新中國有利，但２０１８╱２０２２年的四年，有可能是中國外

交困難的期間，因為主要貿易對手對中國的要求剛好「相反」！真的不易對應，而目下美國並無

「基辛格」直接助華！



「貿易」談判已成為中國的戰略談判，不是與美國簽下首階段協議便可打出「缺口」：事實

上，以全局看，筆者認為，新中國可能因為歷史問題而全力看重「中美」之局。如果以全局看，

所有主要貿易夥伴都宜一起一併考慮為宜。《資深市場人士 黃溢華》

