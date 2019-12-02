《鍾之日記》ＰＭＩ意外佳，中港魚缸報捷

《鍾之日記》１２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國官方、民間製造業ＰＭＩ同報捷，１１月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒２％，較１０

月上升０﹒９個百分點，好過市場預期的４９﹒５％，除了創下今年３月以來８個月高位外，亦

是自５月以來重上擴張區間。１１月財新中國製造業ＰＭＩ亦錄５１﹒８，較１０月微升０﹒１

個百分點，連續五個月回升，為２０１７年以來最高。

官方製造業ＰＭＩ時隔６個月後終重回擴張區間，其中最大「功臣」當推生產指數及新訂單

指數，兩者分別按月升１﹒８個百分點及１﹒７個百分點，均錄下半年以來高點。此外，受惠聖

誕節海外訂單增加，新出口訂單指數亦升至７個月高的４８﹒８。

不過有觀點認為，１１月ＰＭＩ突放晴，會否重蹈３月時勁彈１﹒３個百分點「強勁復甦」

的假象，值得警惕。時間踏入２０１９年的收官之月，周五（１１月２９日）分別跌穿５０天線

及年線的恆指、滬指，實需多幾分冷靜和謹慎。



＊恆指；滬指小幅上揚＊



港股上周五（２９日）急插逾５００點後，今早高開１２８點，升幅曾一度收窄至４６點，

報２６３９３點，亦是全日最低位。在本地地產股弱勢拖累下，加上內銀股偏軟，港股午後大部

分時間均漲不足百點，最終收升９８點或０﹒３７％，報２６４４４點。主板成交６７０﹒６３

億元，較上周五減少兩成半。

新經濟股受捧，美團（０３６９０）升１﹒４５％，盤中高見１０７﹒４元，創上市新高。

眾安在線（０６０６０）走高４﹒２５％，阿里巴巴（０９９８８）回吐１﹒４６％，報

１９５﹒５元。

Ａ股市場亦顯心事重重，滬綜指窄幅升，午後一度倒跌，尾盤靠穩微升０﹒１３％，收報

２８７５﹒８１點。兩市交投繼續偏淡，全日成交３４２５億元人民幣，和上個交易日持平。



＊券商看好上月銷售，內房股跑出撐市＊



內地地產商將於月初公布上月的銷售數字，有券商看好其表現，市場資金今日追捧內房股，

支撐大市上揚。其中，融創中國（０１９１８）收市飆升７％，恆大（０３３３３）急漲６％，

中國奧園（０３８８３）漲５﹒２％，華潤置地（０１１０９）收漲４﹒３％，為今日表現最好

藍籌；碧桂園（０２００７）漲２﹒８％，中國海外發展（００６８８）亦升２﹒７％。

花旗的報告指，１１月份中國地產銷售超預期，預料全年銷售有望超過既定目標。該報告指

，３４隻中資地產股１１月銷售額同比增長２８％，再超預期，顯示開發商積極推盤、且地方政

策政策微調有利於銷售，今年全年銷售額增速有望達到１９％，超過１５％的目標增速，今年前

１１個月的銷售額已鎖定其全年目標的９３％，預計２０２０年銷售額增長１３％，料推動板塊

表現強於大盤。

另外，野村表示，中國樓市１１月的合同銷售符合預期，按年上升２４％，首１１個月則按

年上升１８％，發展商平均能完成９５％全年銷售目標。當中，潤地、融創中國、旭輝控股

（００８８４）及合景泰富（０１８１３）為野村行業首選股。

野村又指，由於１０月的銷售處於高基數，１１月銷售表現按月下跌７％符合預期。在野村

涵蓋的１７個發展商中，該行指龍光地產（０３３８０）、中國奧園及旭輝表現較同業佳，而潤

地、富力地產（０２７７７）及雅居樂（０３３８３）則遜同業。

野村認為，雖然缺乏催化劑使１１月份行業的股價平穩，但相信１２月的表現會隨著政策出

現正面信號而造好。人行行長易綱日前提到會綜合運用多種工具對房地產融資進行逆周期調節。



＊原材料價格異漲，發改委急開會＊



據內媒報道，當前水泥市場價格大漲，受環保監管限產的河南省，漲價幅度更是遙遙領先，

半個月內每噸上漲了２００元人民幣，行業報價網顯示，每噸水泥價格最高點達到５８５元人民

幣。報道引述相關行業人士指，市面上已出現了供不應求的情況，在部分地區，就算開出每噸

６５０至６６０元的價錢，都不一定能拉到貨，甚至有水泥廠都派出員工四處找水泥。內媒更表

示，廣東部分地區水泥供應依然緊張，排隊幾公里搶貨的場面壯觀。

不只是水泥，近日焦煤、鋼材、玻璃等工業原物料價格快速上漲，箇中原因當然和環保限產

有關，但問題是這個政策已實施多年，有關企業早已有方法解決，例如部分水泥廠會儲備這幾個

月用的熟料，而這幾個月可以磨水泥，保證正常的生產供應不受影響。所以有關原材料價格急漲

的原因還待觀察，可能是經濟下行導致部分工業材料廠關閉，導致供應短缺。

外電引述知情人士稱，發改委本周通知，計劃明日（３日）召開座談會，分析價格快速上漲

的原因，並研判後期走勢，發改委通知範圍包括了大連商品交易所、上海期貨交易所和中國鋼鐵

工業協會等。

另外值得留意的是，Ａ場周期板塊近期急漲，港股今日則反應平平，馬鋼（００３２３）跌

１﹒７％，中國建材（０３３２３）漲１﹒７％，海螺水泥（００９１４）升１﹒５％，金隅集

團（０２００９）跌０﹒５％，神華（０１０８８）升０﹒９％。



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