【駐滬專電】長三角一體化發展綱領性文件出台

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》國務院昨日（１日）發布《長江三角洲區域

一體化發展規劃綱要》，這是指導長三角地區一體化發展的綱領性文件，是制定相關規劃和政策

的依據。規劃期至２０２５年，展望到２０３５年。

《綱要》要求到２０２５年，長三角中心區城鄉居民收入差距控制在２﹒２：１以內，中心

區人均ＧＤＰ與全域人均ＧＤＰ差距縮小到１﹒２：１，常住人口城鎮化率達到７０％。

在長三角科創產業中，到２０２５年，研發投入強度達到３％以上，科技進步貢獻率達到

６５％，高技術產業產值佔規模以上工業總產值比重達到１８％。

交通方面，到２０２５年，鐵路網密度達到５０７公里╱萬平方公里，高速公路密度達到５

公里╱百平方公里，５Ｇ網絡覆蓋率達到８０％；人均公共財政支出達到２﹒１萬元人民幣，勞

動年齡人口平均受教育年限達到１１﹒５年，人均期望壽命達到７９歲。

到２０３５年，長三角一體化發展達到較高水平。現代化經濟體系基本建成，城鄉區域差距

明顯縮小，公共服務水平趨於均衡，基礎設施互聯互通全面實現，人民基本生活保障水平大體相

當，一體化發展體制機制更加完善，整體達到全國領先水平，成為最具影響力和帶動力的強勁活

躍增長極。



＊支持上交所在長三角設立服務基地＊



在促進要素市場一體化方面，《綱要》要求，擴大發行企業債券、綠色債券、自貿區債券、

創新創業債券。推動建立統一的抵押質押制度，推進區域異地存儲、信用擔保等業務同城化。鼓

勵地方政府聯合設立長三角一體化發展投資專項資金，用於重大基礎設施建設、生態經濟發展、

盤活存量低效用地等投入。支持地方法人銀行在上海設立營運中心。支持上交所在長三角設立服

務基地，搭建企業上市服務平台。

民生銀行首席研究員溫彬表示，加強各類資本市場分工協作，完善區域性股權市場，對於優

化金融結構和融資結構，以及促進經濟高質量發展將發揮更加積極作用。



＊進一步擴大製造業、服務業、農業領域對外開放＊



在協同推進開放合作方面，《規劃綱要》提出，要進一步擴大製造業、服務業、農業領域對

外開放，逐步放寬市場准入。降低汽車、飛機、船舶、裝備、電子信息、新材料、新能源等行業

進入門檻，積極招引全球５００強和行業龍頭企業。逐步放寬銀行業外資市場准入。加大交易所

債券市場對外開放，支持境外機構在交易所發行人民幣債券，引入境外機構投資者直接投資交易

所債券，研究推進基於滬港通的債券市場互聯互通。有序推進服務貿易創新發展試點，完善跨境

交付、境外消費、自然人模式下服務貿易准入制度。加快服務外包產業轉型升級，適度增加國內

緊缺農產品進口，積極引進國際現代農業先進生產技術和經營管理方式。



＊上海自貿區新片區要實行資金自由、鼓勵開展人工智能應用＊



對於上海自貿區新片區，《規劃綱要》提出，要實行資金自由，進一步簡化優質企業跨境人

民幣業務辦理流程，推動跨境金融服務便利化。探索區內資本自由流入流出和自由兌換。支持區

內企業參照國際通行規則依法合規開展跨境金融活動，支持金融機構為區內企業提供跨境金融服

務。

此外，《綱要》還提出，推動互聯網新技術與產業融合，發展平台經濟、共享經濟、體驗經

濟，加快形成經濟發展新動能。加強大數據、雲計算、區塊鏈、物聯網、人工智能、衛星導航等

新技術研發應用，支持龍頭企業聯合科研機構建立長三角人工智能等新型研發平台，鼓勵有條件

的城市開展人工智能應用示範和創新發展。

