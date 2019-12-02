【駐京專電】易綱：實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行行長易綱在《求是》撰文指出，下一階

段，要繼續實施穩健的貨幣政策，保持貨幣條件與潛在產出和物價穩定的要求相匹配，實施好逆

周期調節，保持流動性合理充裕，鬆緊適度，繼續營造適宜的貨幣環境。



＊不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策＊



易綱強調，要繼續合理運用好結構性貨幣政策工具，並根據需要創設和完善政策工具，疏通

貨幣政策傳導，補短板、強弱項，支持經濟結構調整優化。

易綱從分析美、歐、日發達國家和主要發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，作出如下

判斷：未來幾年，還能夠繼續保持正常貨幣政策的主要經濟體，將成為全球經濟的亮點和市場所

羨慕的地方。即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近，也應堅持穩中求進、精准發力

，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策，始終堅守好貨幣政策維護幣值穩定。



＊強化對房地產整體融資狀況的監測＊



易綱強調，要協同發力，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，把保持幣值穩定和

維護金融穩定更好地結合起來。強化宏觀審慎政策是國際金融危機後金融管理改革重要的全球共

識。

從房地產來看，易綱表示，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位，按照因城施策

原則，加強對房地產金融市場的宏觀審慎管理，強化對房地產整體融資狀況的監測，綜合運用多

種工具對房地產融資進行逆周期調節。

易綱表示，目前，人行已建立起宏觀審慎管理的專職部門，正在強化對系統重要性金融機構

和金融控股集團的宏觀審慎管理，未來還將逐步拓展宏觀審慎管理的覆蓋面，完善宏觀審慎管理

的組織架構，更好地防範和化解金融風險。



＊絕不搞「以鄰為壑」的競爭性貶值＊



易綱表示，匯率市場化改革取得顯著成效，國際收支更趨平衡，人行已退出常態化干預，人

民幣匯率的市場化水平和彈性顯著提高，在國際貨幣體系中保持了穩定地位。需要強調的是，人

民幣匯率是由市場供求決定的，中國不將匯率工具化，也絕不搞「以鄰為壑」的競爭性貶值。

下一階段，人民銀行將繼續推動人民幣匯率市場化形成機制改革，保持匯率彈性，並在市場

出現順周期苗頭時實施必要的宏觀審慎管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

