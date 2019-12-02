  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2019 08:47

【駐京專電】易綱：實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行行長易綱在《求是》撰文指出，下一階
段，要繼續實施穩健的貨幣政策，保持貨幣條件與潛在產出和物價穩定的要求相匹配，實施好逆
周期調節，保持流動性合理充裕，鬆緊適度，繼續營造適宜的貨幣環境。

＊不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策＊

　　易綱強調，要繼續合理運用好結構性貨幣政策工具，並根據需要創設和完善政策工具，疏通
貨幣政策傳導，補短板、強弱項，支持經濟結構調整優化。
　　易綱從分析美、歐、日發達國家和主要發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，作出如下
判斷：未來幾年，還能夠繼續保持正常貨幣政策的主要經濟體，將成為全球經濟的亮點和市場所
羨慕的地方。即使世界主要經濟體的貨幣政策向零利率方向趨近，也應堅持穩中求進、精准發力
，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策，始終堅守好貨幣政策維護幣值穩定。

＊強化對房地產整體融資狀況的監測＊

　　易綱強調，要協同發力，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，把保持幣值穩定和
維護金融穩定更好地結合起來。強化宏觀審慎政策是國際金融危機後金融管理改革重要的全球共
識。
　　從房地產來看，易綱表示，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位，按照因城施策
原則，加強對房地產金融市場的宏觀審慎管理，強化對房地產整體融資狀況的監測，綜合運用多
種工具對房地產融資進行逆周期調節。
　　易綱表示，目前，人行已建立起宏觀審慎管理的專職部門，正在強化對系統重要性金融機構
和金融控股集團的宏觀審慎管理，未來還將逐步拓展宏觀審慎管理的覆蓋面，完善宏觀審慎管理
的組織架構，更好地防範和化解金融風險。

＊絕不搞「以鄰為壑」的競爭性貶值＊

　　易綱表示，匯率市場化改革取得顯著成效，國際收支更趨平衡，人行已退出常態化干預，人
民幣匯率的市場化水平和彈性顯著提高，在國際貨幣體系中保持了穩定地位。需要強調的是，人
民幣匯率是由市場供求決定的，中國不將匯率工具化，也絕不搞「以鄰為壑」的競爭性貶值。
　　下一階段，人民銀行將繼續推動人民幣匯率市場化形成機制改革，保持匯率彈性，並在市場
出現順周期苗頭時實施必要的宏觀審慎管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/12/2019
490萬人捧沙特阿美 IPO暫超購0.7倍
生財有道29/11/2019
【嚟緊炒D乜】中國聯塑破頂後續回吐 趁低8元水平中線吸納
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】借稅貸留意3大事項 專家教路要比較實際年利率
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】稅貸息口低交稅外可作其他用途？專家籲留意信貸風險
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】低過2厘解決「稅月」煩惱 邊間銀行做得到？
FOCUS29/11/2019
【FOCUS】零售業慘豬豬 擁抱轉型遠勝關鋪裁員
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金