【駐京專電】人行：提升境外人員在境內移動支付便利化水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行召開移動支付便民工程經驗交流電視電

話會議。會議指出，下一步，一是健全工作機制，繼續將便民工程作為「一把手工程」抓實、抓

透；二是堅持合力共建，加強與相關部門、地方政府和產業各方的協作，找准便民工程的「共鳴

區」和「合作點」；三是堅持普惠宗旨，著力服務民生領域，不斷提升境外人員在中國境內的移

動支付服務便利化水平；四是堅持底線思維，加強交易監測和風險識別，對風險隱患早研判、早

介入、早化解。

