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即市新聞

02/12/2019 08:10

【聚焦數據】中國上月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒２％，８個月高

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局周六（１１月３０日）公布，１１月官方製造業採購
經理人指數（ＰＭＩ）回升至５０﹒２％，較１０月的４９﹒３％上升０﹒９個百分點，好過市
場預期的４９﹒５％，除了創下今年３月以來８個月高位外，亦是自５月以來首度重上擴張區間

　　其中，生產指數為５２﹒６％，比上月上升１﹒８個百分點。從企業規模來看，大型、中型
和小型企業的生產指數都高於５０％，分別為５３﹒５％、５２％和５１％。
　　新訂單指數為５１﹒３％，比上月上升１﹒７個百分點，從企業規模來看，大型、中型和小
型企業的新訂單指數亦都高於５０％，分別為５２﹒１％、５０﹒２％和５０﹒６％；新出口訂
單則升至４８﹒８％，惟仍處於枯榮線以下。

＊非製造業ＰＭＩ升至４月以來高點＊

　　１１月份，非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月回升１﹒６個百分點，為４月份以
來的高點。
　　分行業看，服務業商務活動指數為５３﹒５％，高於上月２﹒１個百分點，服務業景氣回升
。從行業大類看，貨幣金融服務、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數位於５８％以上較
高景氣區間，業務總量快速增長。鐵路運輸業、道路運輸業、餐飲業、房地產業等行業商務活動
指數位於收縮區間。
　　１１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒７％，較上月回升１﹒７個百分點，為下半年來高
點，顯示企業擴張步伐總體加快。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活
動指數分別為５２﹒６％和５４﹒４％，環比均明顯上升。（ａｃ）

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