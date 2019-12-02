  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2019 10:30

《股林淘金－林家亨》市場欠明朗，招商房託（０１５０３）前景佳

　　《股林淘金》中美貿易戰漸趨複雜，在剛過去的１１月，港股市場表現不振，恆生指數全月
跌２﹒０８％，國企指數月跌２﹒２％。此時若投資一些風險高的股票，似手不太明智，而
ＲＥＩＴＳ則可能是當前市場的一個避風港。

　　招商局商業房託基金（０１５０３）由知名國企招商蛇口發起，旨在投資並持有中國能夠形
成穩定收入的高質量商業物業，其投資組合由位於深圳蛇口的五項物業組成，地理位置優越，可
以享受粵港澳大灣區的優惠政策，租戶多元化且優質，內生增長快。同時，招商局商業房託基金
借助招商置地豐富的管理和資產運營經驗，盤活招商蛇口控股的優質儲備物業，擴大房託基金規
模。

　　作為六年以來首隻赴港上市的ＲＥＩＴ，也是首單央企房地產信託基金，招商局商業房託基
金本次發行的規模約為３﹒３－３﹒８億美元（綠鞋前），發行價格區間每基金單位３﹒４２元
至４元，折合２０２０年預計收益率５﹒９－６﹒９％，２０２１年６﹒４－７﹒４％，
２０２２年６﹒５－７﹒６％，招商蛇口將會提供上市後３年收益率保證，比市面上其他房託基
金的穩定優勢更佳。

　　總括而言，招商局商業房託基金物業組合區位優勢突出，而且未來經營潛力的提升非常大。
招商蛇口的短期收益承諾，提供穩定的回報。綜合來說，此房託基金具備了一個短期有穩定回報
，長期又有增長預期的投資產品特點。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/12/2019
490萬人捧沙特阿美 IPO暫超購0.7倍
生財有道29/11/2019
【嚟緊炒D乜】中國聯塑破頂後續回吐 趁低8元水平中線吸納
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】借稅貸留意3大事項 專家教路要比較實際年利率
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】稅貸息口低交稅外可作其他用途？專家籲留意信貸風險
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】低過2厘解決「稅月」煩惱 邊間銀行做得到？
FOCUS29/11/2019
【FOCUS】零售業慘豬豬 擁抱轉型遠勝關鋪裁員
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金