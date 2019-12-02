《股林淘金－林家亨》市場欠明朗，招商房託（０１５０３）前景佳

《股林淘金》中美貿易戰漸趨複雜，在剛過去的１１月，港股市場表現不振，恆生指數全月

跌２﹒０８％，國企指數月跌２﹒２％。此時若投資一些風險高的股票，似手不太明智，而

ＲＥＩＴＳ則可能是當前市場的一個避風港。



招商局商業房託基金（０１５０３）由知名國企招商蛇口發起，旨在投資並持有中國能夠形

成穩定收入的高質量商業物業，其投資組合由位於深圳蛇口的五項物業組成，地理位置優越，可

以享受粵港澳大灣區的優惠政策，租戶多元化且優質，內生增長快。同時，招商局商業房託基金

借助招商置地豐富的管理和資產運營經驗，盤活招商蛇口控股的優質儲備物業，擴大房託基金規

模。



作為六年以來首隻赴港上市的ＲＥＩＴ，也是首單央企房地產信託基金，招商局商業房託基

金本次發行的規模約為３﹒３－３﹒８億美元（綠鞋前），發行價格區間每基金單位３﹒４２元

至４元，折合２０２０年預計收益率５﹒９－６﹒９％，２０２１年６﹒４－７﹒４％，

２０２２年６﹒５－７﹒６％，招商蛇口將會提供上市後３年收益率保證，比市面上其他房託基

金的穩定優勢更佳。



總括而言，招商局商業房託基金物業組合區位優勢突出，而且未來經營潛力的提升非常大。

招商蛇口的短期收益承諾，提供穩定的回報。綜合來說，此房託基金具備了一個短期有穩定回報

，長期又有增長預期的投資產品特點。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

