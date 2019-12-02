【華為動向】華為前員工離職補償被誣敲詐，拘留２５１日始獲釋

《經濟通通訊社２日專訊》４２歲的華為前員工李洪元，去年初遭華為勸退辭職後，獲得一

筆３３萬元（人民幣．下同）的離職補償金，但就是這筆應得的補償金，令這位在華為工作超過

１２年的「老兵」身陷囹圄，他被公安機關拘留了足足２５１日，最後在檢察院堅持不起訴下重

獲自由。

事件一經報道，民間迴響如排山倒海般激烈，「２５１」這組數字，是繼「９９６」（朝九

晚九、每周工作六天）後，內地互聯網從業人員對業界的又一指控，反映了互聯網企業漠視勞工

權益的問題已去到不得不關注的地步。

華為官方目前對此暫無回應，內媒引述華為相關人士稱，內部正在開會討論此事，法務已在

處理中。



＊人前愉快握手，背後設局反誣＊



李洪元於２００５年１０月入職華為，工作超過１２年後，於２０１７年約滿不獲公司續約

，李在翌年１月３１日與華為人力資源部門談判，要求補償２４個月的工資作為離職補償。他接

受訪問時表示，整個談判過程「很愉快」、「有說有笑」，他簽訂書面離職協議，並於３月８日

確認收到了由部門秘書個人銀行帳戶轉帳的３３萬元稅後離職補償金。

讓李沒有想到的是，於２０１８年１２月１６日，警察把他帶到派出所，並將他的電腦和手

機收走，翌年１月２２日他收到逮捕證，罪名是涉嫌敲詐勒索華為公司，而證據就是那筆離職補

償金。

那麼華為究竟有甚麼「把柄」可以讓李洪元敲詐呢？據深圳市龍崗區檢察院的《不起訴決定

書》提及，２０１７年１２月到２０１８年３月期間，李洪元向華為公司舉報部門主管在業務上

存在違規操作的行為，並從部門主管處勒索錢財。李洪元則表示，他在逆變器業務部門工作期間

，他發現業務造假問題並發送了舉報郵件，他當時感到被徹底邊緣化。



＊被拘２５１日不准保釋，網民質疑不合理＊



李洪元表示，證明自己無罪的最直接證據，是他在和人力資源部門協商賠償金額的時候，全

程把內容錄下來，據他表示，談話中並沒有涉及到任何以「舉報業務造假」來要挾獲取賠償金額

的事實。李的妻子找到了錄音備份，作為證據提交到了檢察院。

即便撇除錄音的因素，控方證供本身也十分薄弱，公安僅憑該筆款項的轉帳記錄和華為工作

人員的一面之詞就拘捕了李，難以證明敲詐勒索罪的「非法性」和「強制性」。在李被拘捕期間

，檢察院曾兩次將本案退回偵查機關再調查，一次延長審查起訴期限，最後於８月２２日決定對

李洪元不起訴，但這個時候李已在監獄裏度過了足足２５１日。有網民指出，深圳公安如此採納

華為公司人員的指控，在證據不足的情況仍然不容許李保釋，質疑深圳公安是在設私刑，懲罰「

不聽話」的華為員工。（ｅｙ）

