【數據解讀】統計局：１１月製造業重回擴張，供需兩端均有改善

《經濟通通訊社２日專訊》中國製造業重返擴張區域。國家統計局公布，１１月製造業採購

經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒２，既高於市場預期的４５﹒２，亦為今年３月以來新高。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，１１月製造業ＰＭＩ在連續６個月

低於臨界點後，再次回到擴張區間。本月製造業ＰＭＩ的主要特點：一是供需兩端均有改善。生

產指數和新訂單指數為５２﹒６％和５１﹒３％，環比分別上升１﹒８和１﹒７個百分點，均為

下半年以來的高點，其中新訂單指數重回擴張區間。從行業大類看，農副食品加工、食品及酒飲

料精製茶、醫藥、汽車、鐵路船舶航空航天設備等製造業生產指數和新訂單指數雙雙上升，且均

位於擴張區間。

二是進出口有所好轉。新出口訂單指數和進口指數為４８﹒８％和４９﹒８％，環比分別上

升１﹒８和２﹒９個百分點。其中，新出口訂單指數回升，與聖誕節海外訂單增加有關；進口指

數回升明顯主要受國內需求拉動。

三是大中小型企業景氣普遍回升。大、中、小型企業ＰＭＩ為５０﹒９％、４９﹒５％和

４９﹒４％，分別高於上月１﹒０、０﹒５和１﹒５個百分點，其中大型企業ＰＭＩ再次回到擴

張區間。

受外部不確定性等因素影響，製造業下行壓力依然存在。從反映市場變化情況的價格指數看

，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為４９﹒０％和４７﹒３％，分別比上月下降

１﹒４和０﹒７個百分點，均連續兩個月回落。部分企業反映轉型升級取得一定成效，經營環境

有所改善，但資金緊張問題仍較突出。



＊非製造業商務活動指數擴張加快＊



１１月非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月回升１﹒６個百分點，為４月份以來的

高點。

服務業增速明顯加快。服務業商務活動指數為５３﹒５％，比上月回升２﹒１個百分點，且

高於年均值０﹒４個百分點。從市場需求和預期看，新訂單指數升至擴張區間，為５０﹒５％，

比上月上升２﹒１個百分點。業務活動預期指數為６０﹒６％，連續兩個月上升，位於高位景氣

區間，表明服務業企業對行業發展信心持續增強。（ｃａ）

