【ＦＯＣＵＳ】內地ＰＭＩ勁彈似曾相識，留意細節隱憂處處

【ＦＯＣＵＳ】中國經濟領先指標之一的製造業採購經理指數（ＰＭＩ），最新報

５０﹒２％（市場預期４９﹒５％），意外按月勁彈０﹒９個百分點，錄８個月高位。一時間，

經濟趨穩之聲再起。

不過望真些，１１月ＰＭＩ突然放晴，會否重蹈３月時勁彈１﹒３個百分點「強勁復甦」的

假象，值得警惕。時間踏入２０１９年的收官之月，周五（１１月２９日）分別跌穿５０天線及

年線的恆指、滬指，實需多幾分冷靜和謹慎。



＊小心重蹈３月「強勁復甦」覆轍＊



國家統計局公布，１１月官方製造業ＰＭＩ時隔６個月後終重回擴張區間，其中最大「功臣

」當推生產指數及新訂單指數，兩者分別按月升１﹒８個百分點及１﹒７個百分點，均錄下半年

以來高點。此外，受惠聖誕節海外訂單增加，新出口訂單指數亦升至７個月高的

４８﹒８。而周一（２日）公布的重點關注規模較小出口導向型企業的財新ＰＭＩ，最新報

５１﹒８，錄連續５個月回升。

官方、民間ＰＭＩ同報捷，一時間，內地經濟趨穩之聲再起。不過望真些，此番情景似曾相

識－－早在３月，官方ＰＭＩ曾按月勁彈１﹒３個百分點錄５０﹒５，被解讀為經濟「強勁復甦

」；然則，好景僅持續兩個月，其後ＰＭＩ自５月起連續半年低於榮枯線，第三季

ＧＤＰ、１０月工業企業利潤雙雙跌至有紀錄以來最低。

所謂「魔鬼在細節」，拋開亮麗的ＰＭＩ讀數，實則隱憂處處：首先，大型企業重回擴張，

惟中小型企業仍處榮枯線之下；其次，出廠價格指數、主要原材料購進價格續跌，反映工業品通

縮持續，企業盈利承壓；再有，從業人員指數徘徊十年低位（４７﹒３％），臨近農曆新年，農

民工返鄉潮會否演變為節後失業潮，倍受考驗。



＊建材飆、不良貸升等負效應顯現＊



就在上周，財政部終拍板提前下達明年部分新增專項債務限額１萬億元，逆周期穩增長之意

呼之欲出。但硬幣總有雙面，固投發力的最直接負效應即是水泥、鋼材價格飆漲，華中華南地區

甚至有項目因水泥缺貨而停工，發改委則據報將於周二（３日）召開座談會，分析鋼材等工業原

物料價格快速上漲的原因，並研判後期走勢。

此外，內銀高達２﹒３７萬億元（截至三季度末）的不良貸款規模亦倍添央媽掣肘，掌門易

綱周日就在《求是》發表署名文章稱，中國不搞競爭性的零利率或量化寬鬆，不知是否是力抗市

場上一片呼籲零利率之聲。另有消息指，為加速化解不良貸款風險，央媽擬擴大不良資產證券化

試點機構至４０家，最新入圍的有四大國有ＡＭＣ、多家城商行及渣打等。

前車可鑑，上周分別跌穿５０天線及年線的恆指、滬指，實不應對單月數據過分解讀，而需

多幾分冷靜和謹慎。而預期月中召開的中央經濟工作會議，將有何新方向平衡穩增長和金融風險

，猶值期待。

