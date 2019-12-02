《融天納地－溫天納》阿里開啟中資科技股回歸香港的大門

《融天納地》中資股在美國遭遇更嚴格監管某種程度上為港交所又提供了機會，今年美國曾

有意通過法案要求在美上市的中國企業允許第三方監管機構調取其審計報告。美中經濟安全審查

委員會１１月向國會提交政策建議，其中包括禁止採用ＶＩＥ架構的中國公司在美上市。這將加

速中概股回歸港股，以降低對美國資本市場的依賴；另一方面，一些由於政策原因難以在Ａ股上

市或希望引入國際投資者的企業，傾向將香港而非美國作為首選上市地。即便如此，赴港上市企

業普遍面臨低迷市場環境下的發行困境。縱觀近期統計，上市跌破招股價的港股企業不在少數，

截至１１月２６日收盤，１０月以來上市的４４家港股中，１７家上市當天跌破招股價。



ＩＰＯ發行困難反映出投資者信心不足，自今年６月後，恆指表現並不理想，８月中旬一度

下試至２５０００點以下。港交所交易量今年以來大幅萎縮，頭三季度數據顯示，港交所平均每

日成交金額同比下降２２％至９１４億港元，其中第三季度更是低至７７０億港元。受此影響，

港交所前三季度交易費收入同比下降１８％至１３﹒９億港元。



９月底，香港資本市場稍顯復甦，恆指企穩在２７０００點。南下資金在背後提供了有力支

撐，近半年來南下資金累計流入超過１６００億。不過，部分資產管理和財富管理資金仍有流出

香港跡象。新加坡作為另一亞洲金融中心，正成為資金中轉站。最近這幾個月，不少高淨值客戶

，開始把手上部分香港債券、股票賣掉，將資金調離香港，首選是調到新加坡。



即使將資金帳戶設立在新加坡，理論上投資者仍可以通過新加坡資金帳戶投資全球範圍股票

，也包括內地和香港資產。市場人士擔心，資金轉移後會否降低對香港市場的配置，這一問題目

前難有結論。由於全球經濟波動加大，香港政治、匯率等因素進一步加劇本地和境外投資者的避

險情緒。



對不少內地朋友而言，阿里巴巴回歸被視為是對港股乃至整個香港金融市場的信心支持，不

過，在打下阿里這劑「強心針」之後，香港金融市場能否逆轉形式，再創高峰？特別是美國對香

港實施了新的法例，香港未來的定位遭遇一定的挑戰。筆者在本文先不討論相關政策的影響，僅

聚焦於近期市場焦點。



粗略計算，剔除阿里上市的１１月份，觀察２０１９年前十個月ＩＰＯ數據，共有１３２家

公司在香港掛牌上市，較上年同期減少１７﹒５％。ＩＰＯ募集金額總額１７８３﹒８７億港元

，較上年同期的募資減少２６﹒８％。



對不少內地朋友而言，阿里巴巴回歸被視為是對港股乃至整個香港金融市場的信心支持，不

過，在打下阿里這劑「強心針」之後，香港金融市場能否逆轉形式，再創高峰？特別是美國對香

港實施了新的法例，香港未來的定位遭遇一定的挑戰。筆者在本文先不討論相關政策的影響，僅

聚焦於近期市場焦點。若大量投資者在新加坡開設帳戶並通過當地配置資產，那麼不論是否影響

資金對香港市場的配置，都會對香港金融服務業造成較大打擊。



參考聯合國貿易和發展會議（ＵＮＣＴＡＤ）《２０１９年世界投資報告》，香港於

２０１８年吸納的直接外來投資達１１５７億美元，全球排第三位，亞洲排名僅次於中國內地

（１３９０億（美元．下同））。在對外直接投資流出方面，香港在亞洲排第三位，金額達

８５２億元，僅次於日本（１４３２億元）及中國內地（１２９８億元）。



香港目前是內地最大的外來直接投資來源地和境外投資目的地，其國際金融中心地位與能否

充當好「橋梁」的角色十分重要。無可否認，隨著內地企業不斷在港上市、南下資金大幅流入，

將加強香港金融市場與內地經濟的關係，鞏固香港作為內地對外橋梁的作用。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

