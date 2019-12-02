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即市新聞

02/12/2019 15:39

《匯市一周－徐惠芳》美數據向好，觀望澳儲行議息

　　《匯市一周》市場觀望英國１２月大選進展，以及中美達成貿易協議的消息，關注各國數據
，會否為央行利率政策帶來啟示。
　
　　ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲１２月維持目前利率在１﹒５０％至１﹒７５％區間的機會
為９４﹒８％，加息２５個基點的機會為５﹒２％；明年１月維持目前利率在１﹒５０％至
１﹒７５％區間的機會為８６﹒９％，減息２５個基點的機會為８﹒４％，加息２５個基點的機
會為４﹒７％。
　
　　市場期望在美國近期經濟回復信心，就業人數可望提升。美國１１月ＡＤＰ就業人數估計可
望增加至１３﹒８萬人，推算星期五（６日）公布的美國１１月非農就業人數也有增加，失業率
下降，平均工資上升。美匯指數持續在高位橫行整固，上方阻力９８﹒７０，下方支持
９７﹒８５。
　
＊關注澳洲會否再度減息＊
　
　　澳洲聯儲銀行周二（３日）議息，市場關注澳聯儲會否宣布今年內第四度減息。利率期貨市
場預期，澳儲行減息０﹒２５厘的機會為四成，若再減息，或影響澳元未來前景及走勢。
　
　　澳洲１０月私營企業貸款年率為２﹒５％，前值及預期為２﹒７％；月率為０﹒１％，前值
０﹒２％，預估為０﹒３％。澳元兌美元微升至０﹒６７８０，上方阻力０﹒６８４０，下方支
持０﹒６７２３。
　
＊英鎊續受大選民調左右＊
　
　　英國１０月央行抵押貸款許可為６﹒４６萬，前值６﹒５９萬修正至６﹒５８萬，預估為
６﹒５４萬。英國１０月央行抵押貸款變動４３億英鎊，前值３８億英鎊修正為３９億英鎊，預
估為３８億英鎊。英鎊持續受國會大選的民調所左右，英鎊在１﹒２９１５水平整固，趨勢往上
，下方支持１﹒２８６５、１﹒２８１０。
　
　　德國１１月失業率（季調後）為５﹒０％，符合前值及預期，德國１１月失業人數－１﹒６
萬，前值０﹒６萬修正為０﹒５萬，預估為０﹒５萬。德國１０月零售銷售年率為０﹒８％，預
估為３﹒０％；月率為－１﹒９％，前值０﹒１％修正至０﹒０％，預估為０﹒２％。歐元兌美
元在１﹒１０１５水平橫行，趨勢往下，上方阻力１﹒１０２０、１﹒１０５０，下方支持
１﹒０９９０、１﹒０９５８。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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