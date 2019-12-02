《金石為開－黃威》經濟預期有所好轉，黃金延續低位盤整

《金石為開》上周金價仍然維持震盪走勢。美國三季度ＧＤＰ上修及１０月耐用品訂單勝過

預期，令市場倍受鼓舞，美股繼續上揚導致黃金承壓。不過國際貿易形勢的不確定性仍讓投資者

感到猶豫。中美談判方面已經很久沒有實質性的進展出現，《香港人權與民主法案》的簽署則為

兩國關係增添了變數。在上周五（２９日）全球股市下跌的情況下，金價由低位回升，全周累計

微漲０﹒１％。



美國第三季度實際ＧＤＰ年化季環比由１﹒９％上修至２﹒１％，超過預期的１﹒９％。三

季度經濟增長略有回升，而非初值顯示的放緩，主要原因在於庫存積累速度加快，商業投資下降

幅度減少。另一項重要數據顯示，美國１０月耐用品訂單環比初值錄得０﹒６０％，遠好於預期

的下滑０﹒９％；扣除運輸及扣除飛機非國防資本的耐用品訂單同樣好於預期。今年以來，企業

投資放緩一直是美國經濟的重大隱憂，上周這兩項數據釋放出同樣的信號，令市場對未來企業投

資前景的看法有所好轉。



美股在利好數據的提振下繼續上揚，刷新歷史高點，一度令黃金承壓下探。不過國際貿易形

勢的不確定性仍讓投資者感到憂慮。近兩周都沒有關於中美談判進展的實質性消息傳出，原本就

已令市場趨於謹慎。加上特朗普正式簽署了《香港人權與民主法案》，兩國關係更添變數。在這

一因素的擾動下，上周五全球股市下跌，黃金趁勢由低位回升，收復了周內跌幅。



本周的風險事件不少。特朗普的首階段彈劾調查即將完成，聽證會向前推進；英國大選愈發

臨近，對市場的干擾增加；ＯＰＥＣ＋會議前夕油價也開始大幅波動。此外，雖然近期音訊不多

，中美貿易談判仍然需要重點留意。數據方面，主要關注美國１１月ＩＳＭ製造業指數及非農就

業報告，若數據繼續向好，對於美國經濟的良好預期會得到鞏固，或令黃金承壓加劇。

《六福金融分析師 黃威》

