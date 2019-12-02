《陶冬天下－陶冬》美資本財投資強勁，英保守黨綱領溫和

《陶冬天下》復活節假期周，成交量萎縮，股市在美國經濟和中美談判兩大主題下沉浮。美

國第三季度ＧＤＰ增長２﹒１％，好過分析員的１﹒９％預測中位數，顯示下半年經濟有所加速

。加上耐用品訂單遠好過預期，企業投資突然提速，資本市場深受鼓舞。然而，特朗普簽署香港

人權法案，資金擔心為本來就不太順利的談判增添了新的不利因素，周五（２９日）全球股市大

跌。當然，一天的跌幅無法改變連續六周的股市升勢，美股在１０月份走出６月以來最好的單月

漲幅，其他國家的股市多數在１０月亦有良好作為。相對於股市，國債市場比較平穩，美國十年

期國債利率幾乎沒有動。ＯＰＥＣ＋似乎不打算大幅削減產量，加上伊拉克總理辭職，原油價格

星期五驚現兩年來最大的單日跌幅。市場在黑色星期五的波動，給黃金價格帶來了久違的大漲，

不過整周來看就表現不過了了。兩家歐洲汽車廠宣布大幅裁員。



美國１０月耐用消費品訂單，出乎意料地表現亮麗。耐用訂單增長０﹒６％（ｖｓ預期的

－０﹒９），扣除交通訂單後增加０﹒６％（ｖｓ０﹒１％）。核心資本訂單（扣除軍工和飛機

訂單）增長了１﹒２％，遠遠好過預期的－０﹒２％。這些數字還受到ＧＭ罷工的影響，１２月

數字應該還有一點特殊動力。良好的訂單和付運數字，預示著未來的資本投資有望加速。據此，

筆者將美國第四季度設備投資的假設由－３﹒０％上調到０％；不過最近的庫存狀況可能拖累增

長數字。預計第四季度美國ＧＤＰ增長１﹒７％（環比折年率）。從整體形勢來看，投資增加的

拉動與庫存的拖累相比，前者的含金量更高。近兩年美國經濟依靠消費單一拉動，企業投資明顯

滯後。隨著全球形勢的改善，企業信心的改善，資本支出有可能成為支撐經濟的另一支柱，當然

是弱支柱。



英國保守黨上周提出了競選綱領，其策略是盡量避免過激的財政及社會政策，將注意力單一

聚焦在脫歐議題上。保守黨承諾不提高收入稅、增值稅和全國保險；該黨增加１１７億鎊日常公

共服務開支，比起工黨的８２０億數字顯得溫和、沉穩。Ｓｏｃｉａｌ Ｃａｒｅ資金（除了每

年增加１０億之外）沒有被提及。公共開支佔ＧＤＰ４１％（工黨綱領要求４５％）接近荷蘭的

水平。保守黨承諾２０２０年底前退出歐盟，現任黨魁約翰遜則表示聖誕節前將脫歐方案提交給

新的議會，２０２０年１月底前完成脫歐。保守黨心目中未來與歐盟的貿易關係建立在自由貿易

協定基礎上的，不捆綁任何與歐盟的政治結盟。同時英國尋求與美國、日本、澳洲簽訂自貿協議

。目前看來保守黨贏得１２月大選多數席位的機會甚高，明年初軟脫歐比較可能，倡議的經濟政

策應該對英國經濟衝擊不大，脫歐所產生的衝擊則目前尚未可以完全量化。



本周市場焦點：ＯＰＥＣ＋會議、中美貿易談判、特朗普彈劾聽證、英國大選進程。最重要

的數據是１１月非農業就業，預計１８０Ｋ，不過此數字受到ＧＭ罷工的干擾，時薪增長也從上

兩個月的災難數字上有所改善。德國工廠訂單和工業生產應該都有進步。歐盟和日本的ＧＤＰ修

正預計沒有大的變化。中國的財新ＰＭＩ也值得追蹤。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

