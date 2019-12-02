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02/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒３億人幣，買建行騰訊沽石藥平保

　　《經濟通通訊社２日專訊》市場繼續憂慮美中貿易戰因特朗普簽署香港人權法案而升溫，導
致港股今早低開１８８點報２６７０５點，立即失守十天線（約２６７８３點）及百天線（約
２６７６１點），但已為全日最高位。其後重磅股見沽壓，另外內地新版醫保中的多款藥品遭大
幅削價，致藥股急挫，令恆指跌幅擴大至２６３０８點插５８５點。恆指最終收報２６３４６點
，挫５４７點或２﹒０３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒２７億元人民幣增近２９％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是石藥集團（０１０９３）、中國平安（０２３１８）、中國生物（０１１７７）。
　　主板成交８９４﹒６４億元增加１７﹒４％。其中港股通成交１１７﹒６億元，佔總成交
１３﹒１％。

＊北水吸納建行未停過＊

　　本周北水一直重點買入內銀股，其中建行最受追捧，全日北水淨買入達８﹒２億元。惟建行
收挫２﹒６６％，報６﹒２３元。
　　騰訊斥逾８５億人幣成功競拍深圳大鏟灣地塊，亦被北水看好，淨買入２﹒８億元。股價收
報３３１﹒８元，跌１﹒８３％。
　　新版國家醫保藥品目錄正式出爐，新增的７０個藥品平均降價接近六成一，致藥股普遍受壓
。當中石藥股價首當其衝急跌，北水亦趁機沽貨，淨沽出２﹒６億元；中生製藥亦難逃一劫，北
水淨沽出近１﹒８億元。石藥收報１７﹒８２元，瀉９﹒７３％。中生製藥收報１０﹒１元，挫
４﹒９％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　８．１８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．７７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．３３　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　１．９４　
　　申洲國際（０２３１３）　　　　　　１．１６　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－２．６４　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．７６　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－１．５６　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．８８　
　　波司登　（０３９９８）　　　　　－０．３２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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