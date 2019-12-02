《日入而息》本財年或現赤字１５年來首次，港航財政惡化或被釘牌

《今天重點》﹡陳茂波料今個財年政府或出現赤字，為１５年以來首次；陳茂波料全年經濟

收縮１﹒３％，社會事件令經濟惡化；陳茂波估計社會事件對本港經濟的影

響達２個百分點

﹡空運牌照局表示若港航未能改善財政或被釘牌，本周末前公布結果；港航表

示積極與股東及其他持份者溝通以滿足監管要求；報道指港航手頭現金不足

１﹒５億，唐英年不當白武士；機管局表示關注港航財務狀況，將確保機場

運作暢順

﹡本港零售貨值連跌九個月，１０月跌２４％史上最大跌幅

﹡莎莎（００１７８）關閉所有新加坡零售店舖，集中資源發展港澳及內地等

市場

﹡中方反制表示暫停審批美國軍艦機來港，制裁部分ＮＧＯ



《即日市況》﹡中國ＰＭＩ勝預期，港股收升９８點報２６４４４，成交６７１億元



《深滬股市》﹡製造業數據佳惟Ａ場心事重重，滬綜指收升０﹒１３％



《美元匯價》﹡美元兌日圓短線有機會上試１１０﹒５；歐元最新報１﹒１０１１╱１６，

日圓最新報１０９﹒６４╱６５



《公司資訊》﹡人瑞人才科技擬在港集資最多１﹒４億美元

﹡保利物業開始評估投資者需求，集資用作擴大物管規模

﹡康寧傑瑞生物（０９９６６）今日起招股，入場費１０３０２元

﹡４９０萬散戶捧沙特阿美，ＩＰＯ暫超購０﹒７倍

﹡豐城控股（０８２１６）招股價不高於０﹒７元，入場約３５３５元

﹡ＷＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８６１９）擬與舟濟網絡發展網絡零售

﹡今早有五隻股份宣布停牌

﹡光大水務（０１８５７）取得遼寧及山東項目，涉資２﹒７９億元人民幣

﹡希望教育（０１７６５）股東及另一公司向珍榮環球收購１﹒５億股，涉資

２億元

﹡佰悅集團（０８５４５）出售屯門物業，作價１０８０萬元

﹡旅橙文化（０８６２７）終止一項於江蘇省宜興市的辦公室物業購買協議

﹡匯財金融（０８０１８）旗下附屬向邁步財經印刷貸款６００萬元，年息

１１厘

﹡新宇環保（００４３６）旗下柳州固體廢物綜合處置一期項目開工

﹡遠東發展（０００３５）分拆酒店業務以信託形式上市不影響派息

﹡保誠（０２３７８）授出購股權合共１１﹒５萬股

﹡創業集團控股（０２２２１）向新式續租新文華中心寫字樓

﹡莎莎（００１７８）關閉所有新加坡零售店舖，集中資源發展港澳及內地等

市場

﹡百富環球（００３２７）與Ｔｒｕｅｖｏ聯手於英國提供支付終端解決方案

﹡富智康集團（０２０３８）向印度附屬公司注資１億美元

﹡人瑞人才科技（０６９１９）明起招股，入場費２９１９元

﹡港交所（００３８８）擬２月就ＥＴＦ和槓桿及反向產品推出連續報價證券

莊家責任



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）將在澳洲交易所名單中除牌



《神州民企》﹡三一國際（００６３１）組智能化裝備合營，註冊資本５０００萬元人民幣

﹡國聯通信（０８０６０）建議股份１０合１，惟每手買賣單位不變

﹡毅德國際（０１３９６）發新票據交換未償還明年到期之優先票據

﹡奧園（０３８８３）上月銷售額漲９９％至１２６億元人民幣

﹡富力地產（０２７７７）１１月銷售額按年跌２４﹒６％

﹡歲寶百貨（００３１２）「盒馬里．歲寶」計劃暫未有銷售目標

﹡中國恆大（０３３３３）１１月份合約銷售額按年增長８﹒８％

﹡景瑞控股（０１８６２）１１月份合約簽約銷售額按年跌２﹒７３％

﹡世茂（００８１３）１１月合約銷售額升６０％至約３０５億元人民幣



《中國要聞》﹡１１月財新中國製造業ＰＭＩ錄５１﹒８五連升勝預期

﹡統計局表示１１月製造業重回擴張，供需兩端均有改善

﹡人社部表示明年起港澳台居民可在內地參加社保

﹡工信部集體約談小米等１８家垃圾信息問題嚴重企業

﹡北京互金協會表示Ｐ２Ｐ試點明朗，將通過持牌方式監管

﹡商務部與工行組織供應鏈領域重點合作項目推薦工作

﹡上海「證照分離」改革試點將實現自貿區全覆蓋

﹡上海大數據核心企業突破七百家，產值逾兩千億元

﹡上海臨港新片區向全球招聘公務員，年薪達８０萬人幣

﹡方星海稱期貨市場兩年期改革創新發展方案已形成

﹡首屆區塊鏈服務網絡合作夥伴大會在杭州舉行

﹡中證監核發２家企業ＩＰＯ批文，未披露籌資金額

﹡郵儲行ＩＰＯ中籤結果出爐，社保、央企基金首次齊聚

﹡中指院表示１１月全國土地市場整體成交量同比少逾兩成

﹡深圳深汕合作區商品房解凍：限購２套限售５年

﹡未授權大頭照網上有得賣，１０元人幣可買５０００張

﹡亞開行新任總裁下月履新，對取消援助中國持開放態度

﹡廣州地鐵施工區路陷，三人慘被困３８米深巨洞

﹡據報萬億元央企煤電資源整合啟動，五大央企牽頭

﹡澳洲公民在華被拘無法見家人律師，澳外長稱不可接受

﹡人行表示不得通過代收業務為各類投融資交易辦支付業務；人行連續９天停

逆回購，今零投放零回籠

﹡國家能源局華中監管局黨組書記薛滸接受審查調查

﹡整體經濟回暖，１１月中國物流業景氣指數大幅回升

﹡科創板併購重組審核規則落地

﹡中俄東線天然氣月初投產，首年將輸氣５０億立方米

﹡格力電器表示格力集團和珠海明駿擬簽股份轉讓協議；格力電器今早突然停

牌，稱控制權變更擬發生重大進展

﹡中方反制表示暫停審批美國軍艦機來港，制裁部分ＮＧＯ

﹡任正非稱女兒孟晚舟成中美貿易談判籌碼，值得驕傲

﹡孟晚舟加國被扣押一周年發公開信：感謝華為員工

﹡孟晚舟被捕一周年，中國駐加大使探訪並促加方放人

﹡華為前員工離職補償被誣敲詐，拘留２５１日始獲釋

﹡外媒稱中美貿易協議因涉港法案而陷入停滯

﹡調查指若中美貿戰惡化，逾四分一跨國公司無應急方案；逾２５％跨國公司

沒有為中美貿易戰訂應急方案

﹡環時表示美國須撤銷現有關稅，作為達成首階段協議條件

﹡外交部再次強烈敦促加拿大及早釋放孟晚舟

﹡國家能源局原局長努爾白克力被判無期徒刑

﹡商業銀行理財子公司淨資本管理辦法明年３月起施行



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１５０２﹒８３點

﹡挺韓臉書專頁倒戈，據稱王立強案曝光後金主失蹤



《其他消息》﹡陳茂波估計社會事件對本港經濟的影響達２個百分點；陳茂波料今個財年政

府或出現赤字，為１５年以來首次；陳茂波料全年經濟收縮１﹒３％，社會

事件令經濟惡化

﹡陳帆稱公營房屋供求嚴重失衡，年底前公布需求新推算；政府已就港航情況

作部署，促保障員工福利

﹡民航處要求港航確認可按例營運，否則或更改╱撤銷其經營許可證

﹡運房局不滿港航未能大幅改善財政，促盡力在限期前符合牌照局要求

﹡空運牌照局表示若港航未能改善財政或被釘牌，本周末前公布結果

﹡報道指港航手頭現金不足１﹒５億，唐英年不當白武士

﹡機管局表示關注港航財務狀況，將確保機場運作暢順

﹡港航表示積極與股東及其他持份者溝通以滿足監管要求

﹡新居屋下周開始揀樓，最貴何文田冠德苑售５２９萬元

﹡本港零售貨值連跌九個月，１０月跌２４％史上最大跌幅

﹡瑞信表示香港財政儲備充裕，不擔心將出現財赤

﹡中原十大屋苑周末錄８宗成交，較上周無升跌

﹡世邦魏理仕表示瓏璽商業部分及３８個停車位放售

﹡深股通額度全日用１６﹒５億元；滬股通額度全日用２１﹒３億元，陸股通

淨流入２７億

﹡李嘉誠基金會「應急錢」計劃餘額１億元將再進行抽籤

﹡仲量聯行委任黃志輝為大中華區及香港研究部主管

﹡全球資產管理公司最快明年首季可參與互聯互通

﹡澳門候任經濟財政司司長表示六張賭牌期滿，檢討法規以公共利益為首

﹡中原表示上月現樓按揭登記驟減四成，中銀或成全年一哥



《修例風暴》﹡支持反中亂港，國安拘捕台商李孟居、伯利茲籍李亨利

﹡林大輝稱期望理大１月復課，圖書館工程必須進行

﹡無線電視表示通訊局裁決證明該台新聞公正持平

﹡邀黃之鋒國會演講激怒北京，意大利斥華「說三道四」

（ｚｚ）

