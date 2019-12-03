《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８３．０４ 跌 ２６８．３７點╱０．９６％
標普５００ ３１１３．８７ 跌 ２７．１１點╱０．８６％
納斯達克 ８５６７．９９ 跌 ９７．４８點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７２８５．９４ 跌 ６０．５９點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２９６４．６８ 跌 ２７１．７０點╱２．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７８６．７４ 跌 １１８．４３點╱２．０１％
﹡香港時間７：４９ａｍ美元兌日圓１０９．０３，歐元兌美元１．１０７７
03/12/2019 07:50
《日出而作》美向巴西阿根廷徵關稅，歐股急挫，紐油曾彈近３％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８３．０４ 跌 ２６８．３７點╱０．９６％
標普５００ ３１１３．８７ 跌 ２７．１１點╱０．８６％
納斯達克 ８５６７．９９ 跌 ９７．４８點╱１．１２％
倫敦富時１００ ７２８５．９４ 跌 ６０．５９點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２９６４．６８ 跌 ２７１．７０點╱２．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７８６．７４ 跌 １１８．４３點╱２．０１％
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