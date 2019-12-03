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即市新聞

03/12/2019 07:50

《日出而作》美向巴西阿根廷徵關稅，歐股急挫，紐油曾彈近３％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７７８３．０４　跌　　２６８．３７點╱０．９６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１１３．８７　跌　　　２７．１１點╱０．８６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５６７．９９　跌　　　９７．４８點╱１．１２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２８５．９４　跌　　　６０．５９點╱０．８２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９６４．６８　跌　　２７１．７０點╱２．０５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７８６．７４　跌　　１１８．４３點╱２．０１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４９ａｍ美元兌日圓１０９．０３，歐元兌美元１．１０７７

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